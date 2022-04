Ung mand i arbejdsulykke

En mand er involveret i en voldsom arbejdsulykke, efter en jernluge væltede ned over ham

I Hirtshals Havn er en ung mand involveret i en voldsom arbejdsulykke.

Den 24-årige mand var i gang med at afmontere en hydraulikslange på et større fiskefartøj, da han fik en jernluge ned over sig.

Han blev efterfølgende kørt til Aalborg Universitetshospital, hvor han skal gennemgå operation for de pådragede skader i ryggen.

- Manden bliver ramt på ryggen, og får et brud. Det er et brud, han skal opereres for, siger Karsten Højrup Kristensen, vagtchef hos Nordjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Ud over at blive ramt på ryggen er manden blevet ramt i ansigtet, men det er ikke skader, som kræver operation.

- Arbejdstilsynet er underrettet, og de følger op på sagen, siger Karsten Højrup Kristensen.