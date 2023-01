Ungarbejder overfuset: Så fik chefen nok

Et godt tilbud endte med en verbal lussing, da en ungarbejder i Superbrugsen i nordvestsjællandske Jyderup sent tirsdag eftermiddag blev overfuset af en rasende kunde.

Kunden var gået til kassen med fire bakker æg, som var annonceret til 12 kroner pr. bakke. Dog med en begrænsning på tre bakker pr. kunde, hvilket var skiltet i butikken.

- Det blev 58 kroner, hvilket selvfølgelig var mere end fire gange 12 kroner, som kunden havde regnet med. Han blev irriteret og sagde, at det kunne ikke være rigtigt, fortæller Jonas Schmidt, som er souschef i butikken, til Ekstra Bladet.

Fortvivlet ringede den unge medarbejder efter hjælp for at sikre, at det ikke var hende, som havde lavet en fejl. Imens fortsatte kunden det verbale overfald.

- Hun begyndte at græde, fordi han var meget hård mod hende, forklarer Jonas Schmidt.

Chokeret

Souschefen var ikke selv til stede, da episoden fandt sted, men fik den kort efter gengivet af en af butikkens ansatte.

- En halv time efter skrev den unge faktisk selv, at hun var meget ked af det og chokeret, og at hun synes, det var meget ubehageligt, fortæller han.

Det fik Jonas Schmidt til tasterne, og på butikkens Facebook-side lavede han et opslag, som sidenhen er gået viralt.

Opslaget er i skrivende stund blevet delt mere end 2700 gange og har over 15.000 likes.

- Da jeg lavede opslaget, var det egentlig bare for at vise hende, at hun er god nok, og at det ikke er hende, der har lavet fejlen, fortæller souschefen.

Kan sætte dybe spor

Nu håber Jonas Schmidt, at opslaget kan være en påmindelse til folk om at tale pænt til ansatte i servicefag - også selvom de har haft en dårlig dag.

Han understreger dog, at vredesudbrud mod ansatte ikke er hverdag i butikken. Derfor har det været vigtigt for ham at forsikre ungarbejderen om, at hændelsen var uacceptabel.

- Det er første gang, hun er på arbejdsmarkedet, og så skal man ikke udsættes for sådan noget. Det skal man heller ikke, når man har været på arbejdsmarkedet, men det kan sætte nogle dybe spor, hvis man tænker, det er sådan, det fungerer, siger souschefen.

Kunden har efterfølgende taget kontakt til Jonas Schmidt og udtrykt ønske om at give ungarbejderen en undskyldning.