Unge festede og drak ølbong - nu er hel udskoling sendt hjem

Sommervejret indbyder i øjeblikket til hygge og sociale sammenkomster i det fri.

Denne mulighed har et større antal unge i Gladsaxe benyttet sig af de sidste par weekender. Men desværre er det endt galt for flere af de unge, der er blevet smittet med covid-19.

Det skriver TV 2 Lorry.

Smitteudbuddet har nu fået den konsekvens, at hele udskolingen på en privatskole i Gladsaxe Kommune tirsdag blev sendt hjem i syv dage på grund af 13 smittede elever.

Det fremgår af en mail, som Gladsaxe Kommune har sendt ud til samtlige skoleledere og rektorer på kommunens folkeskoler og gymnasier.

- De unge mennesker på den skole, har ikke gjort så meget anderledes end det, jeres unge gør. De har hygget sig privat og ude. De var bare meget uheldige, at der var smitte iblandt dem, skriver Gladsaxe Kommune i mailen, som TV 2 Lorry er kommet i besiddelse af.

Det er sundhedsmyndighederne, der har påbudt privatskolen at lukke udskolingen, og på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside fremgår det, at der er tale om privatskolen Den Lille Skole.

TV 2 Lorry har forgæves forsøgt at få en kommentar fra skolelederen.

Gladsaxe Kommune oplyser i sin mail, at der i de sidste to weekender har været meget store samlinger af unge mennesker forskellige steder i byen.

Særligt Aldershvileområdet, som er et parkområde ved Bagsværd Sø, har været anvendt som samlingssted for mange af de unge, der fester og drikker alkohol.

- Det har vist været ganske festligt med ølbong og andre tiltag, som unge mennesker finder hyggelige, skriver kommunen i mailen, hvor skolelederne og rektorerne helt konkret bliver bedt om at minde de unge og deres forældre om, at det fortsat er nødvendigt at holde restriktioner og retningslinjer lidt endnu.

- Vi tænker ikke, at tiden er til den store centrale 'pegefinger', men at der er brug for, at I hver især, på jeres egne gode måder, minder særligt jeres unge og deres forældre om, at der stadig er smitte i Gladsaxe, står der i skrivelsen.

- Vi vil så gerne undgå at lukke flere afdelinger eller skoler ned nu. Vi vil gerne afslutte skoleåret med alle tilbage, skriver kommunen og opfordrer skolerne og det lokale gymnasium til at sætte ind med yderligere information til eleverne.

- Det vil være godt, hvis I alle laver en eller anden form for kommunikationskampagne med budskabet ’undgå smitte – hold skolerne åbne’ særligt i forhold til jeres udskolinger og gymnasieklasser og gerne i morgen lige før weekenden, skriver kommunen.

Det er ikke kun privatskolen Den Lille Skole, der oplever konsekvenser som følge af smitte blandt børn og unge.

Yderligere to skoler i Gladsaxe er lige nu også påvirket af smitte med covid-19, oplyser kommunen i mailen.

- I går (mandag, red.) måtte vi sende en børnehaveklasse hjem på deres første skoledag, og i dag (tirsdag, red.) måtte en skoleleder lave en feberredning, fordi to medarbejdere, der skulle på lejrskole, blev sendt hjem som nære kontakter. Smitten er her altså, og det har stadig store konsekvenser, når det rammer ind på en skole/ ungdomsuddannelse skriver Gladsaxe Kommune og understreger behovet for, at skolerne og det lokale gymnasium tager affære, lyder det i brevet fra Gladsaxe Kommune, der slutter af med at skrive:

- Vi er fulde af forståelse for, at både de unge og deres forældre er pænt trætte af, at der ikke kan leves et normalt ungdomsliv med særlig festivitas som afslutning på skoleåret, men der er altså, trods pæne incidenttal, stadig smitte i Gladsaxe.

Gladsaxe Kommune har tidligere været hårdt ramt af coronavirus. Tilbage i foråret fik kommunen påbud af sundhedsmyndighederne om at lukke alle skoler og SFO'er som følge af et for højt smittetal, og genåbningen af de liberale erhverv måtte desuden udskydes.

Her i starten af juni måned ser situationen dog noget mere lys.

Gladsaxe, der ligger nordvest for København, har fredag et testjusteret incidenstal på 112,58 smittede per 100.000 indbyggere inden for de sidste syv dage.

Det giver kommunen en placering som nummer 29 på listen over kommuner, hvor smitten er højst.

Det reelle smittetal i Gladsaxe er 91 tilfælde med covid-19 i den seneste uge.

Der bor i underkanten af 70.000 indbyggere i Gladsaxe Kommune, som er den 21. største kommune i landet målt på indbyggertal.

De fem hårdest ramte kommuner i Danmark er fredag Samsø, Dragør, Frederiksberg, Gribskov og Aalborg.