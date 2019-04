Unge kastede sten efter køer

Højlandskvægene ved Munkebo Multipark møder modstand efter modstand.

En flok unge drenge kastede sten efter kvægene torsdag aften.

Det er ellers ikke mere end syv uger siden, at seks af de skotske højlandskvæg døde, fordi de sandsynligvis havde spist haveaffald, hvor en af Danmarks mest giftige planter var i.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Efter den dødelige forgiftning har deres udendørs indhegning stået tom, indtil kvægene blev sat på græs igen langfredag.

Se også: Seks køer dræbt af giftigt haveaffald

Men de ulykkesramte kvæg havde knap været ude i en uge, før Peter Bisgaard, der sammen med sin kone er indehaver af Sybergkvæg, fik en opkald fra en urolig borger.

Borgeren havde set og filmet en flok unge mennesker trænge dyrene op i en krog for derefter at kaste sten efter dem.

Unge stenkastere

Peter Bisgaard skyndte sig i sin bil ud til multiparken, men de unge mennesker havde forladt stedet. Han mødte den urolige borger, der hjalp ham med at finde de unge mennesker. Han udpegede en flok på omkring otte personer i alderen 14 til 16 år.

- De sidder henne ved et bord og ryger smøger. Jeg går hen og konfronterer dem med det, siger Peter Bisgaard til Fyens Stiftstidende og fortsætter:

- De beklager det egentlig de fleste af dem, men der er et par stykker, der ignorerer mig og bare skruer op for musikken i deres ører og gerne vil ligne nogle, der er ligeglade. Nu har jeg selv arbejdet med unge mennesker, så jeg ved godt, hvordan de ser ud, når de har svært ved at se sandheden i øjnene.

Se også: 'Verdens mest ensomme' elefant er død

Han politianmeldte dog ikke episoden. Men sker det igen, så får politiet besked.

Peter Bisgaard opfordrer andre til også at filme, hvis noget lignende sker igen.