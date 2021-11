Unge køber pizza og slik på afbetaling

Afbetalingsordninger når der hurtigt skal købes tøj, sko, mobiltelefoner og fastfood bliver mere og mere populære.

Særligt unge forbrugere, som i forvejen har betalingsproblemer, er blevet glade for 'køb nu - betal senere'- metoden.

Det skriver Forbrugerrådet Tænk i en pressemeddelelse.

Ifølge en ny undersøgelse har 16 procent af alle unge forbrugere inden for det seneste år købt en vare og udskudt betalingen.

Tallet blandt unge, som i forvejen har betalingsproblemer, er dobbelt så høj. 38 procent benyttet sig af betalingsformen.

Undersøgelsen er lavet af analysefirmaet Epinion for Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden.

Den særlige betalingsmetode, som ViaBill og Klarna tilbyder, gør det muligt at købe en vare og så udskyde betalingen til senere.

Men hvis betalingen ikke er klaret efter de første tredive dage, vil man blive opkrævet et rykkergebyr, som efterfølgende vokser hver tiende dag, indtil man bliver opkrævet et inkassogebyr 60 dage efter købet.

Det betyder, at en pizza købt på afbetaling til 70 kroner kan ende med at koste 720 kroner efter 60 dage, hvis man misligholder betalingen, forklarer formand for Forbrugerrådet Tænk Anja Philip.

Hun mener, at det kan være problematisk at udsætte betalingen for den unge, særligt hvis der er tale om småbeløb.

- Der kan vente høje gebyrer, hvis man misser en betaling, og derfor er det bekymrende at se, at især unge med ondt i økonomien udskyder betalingen af mindre køb som tøj og mad.

- Man mister overblikket over, hvor mange penge man bruger, og fordi det ofte er flere små beløb, hvis man eksempelvis køber fast food eller endda slik på afbetaling, kan det blive svært at overskue sin økonomi, siger hun.

Undersøgelsen viser også, at mere end halvdelen af de unge med betalingsproblemer, fortryder købet efterfølgende.

Derfor mener Anja Philip, at alle virksomheder som tilbyder køb på afbetaling, bør oplyse forbrugeren, at der er tale om et lån, og hvilke betingelser det indebærer.

Samtidig foreslår hun, at firmaer som udbyder afbetaling, skal være omfattet af reglen om 48 timers betænkningstid, som lige nu kun gælder bestemte typer forbrugslån.

- Dermed vil forbrugerne få mulighed for at genbekræfte eller gebyrfrit fortryde købet, 48 timer efter afbetalingsordningen er indgået, siger Anja Philip.

Og der er årsag til, at der snart skal gøres noget, mener direktør i TrygFonden Rie Odsbjerg Werner.

En yderligere udbredelse af 'køb nu - betal senere'-metoden kan føre til at forbrugere får et skævt forhold til penge, mener hun.

- Det er blevet udbredt at lånefinansiere sit forbrug, og det er bekymrende at se, at betalingsordninger som 'køb nu – betal senere'-metoden vinder frem, fordi metoden giver yderligere incitament til at foretage impulsive køb, udtaler hun i pressemeddelelsen.