Unge kvinder skal til læge før graviditet

Ønsket om en god fødsel og et velskabt barn har størst chance for at gå i opfyldelse hos kvinder, der lever sundt.

Ikke bare i graviditeten, men også før sædcelle og æg finder hinanden.

Sundhedsstyrelsen vil med nye retningslinjer tilbyde alle kvinder mellem 18 og 30 år en rådgivende samtale hos lægen. Den skal finde sted, når kvinden er begyndt at overveje at blive mor, men inden hun bliver gravid.

Rygning, alkohol og overvægt er blandt de emner, som den praktiserende læge skal tale med kvinden om.

Retningslinjerne er i øjeblikket i høring hos eksperter i graviditet og fødsel.

Blandt andet i Jordemoderforeningen, hvor formand Lis Munk er positiv:

- Det er en fornuftig anbefaling. Alle fostrets organer skabes i den første del af graviditeten, og derfor er det vigtigt, at betingelserne er så optimale som overhovedet muligt, siger hun.

Hun henviser til, at andre lande også overvejer at indføre 'preconception care', fordi forskning viser, at det gavner både mor og barns sundhed.

Sundhedsstyrelsen vil først kommentere anbefalingerne, når de er klar.

Men i høringsudkastet peger styrelsen på, at det kan være en udfordring at finde det rette tidspunkt for rådgivningen.

Både fordi mange graviditeter er uplanlagte, og fordi det er meget forskelligt, hvor lang tid der går, fra ønsket om graviditet opstår, til det lykkes.

Men det kunne være, når kvinden som 23-årig kommer til læge i forbindelse med den første screening for livmoderhalskræft.

Rygning og alkohol er relevant at tale om tæt på graviditeten, mens vægttab skal bringes op længe før, skriver styrelsen.

Det giver ifølge Per Ovesen, der er professor ved Aarhus Universitetshospitals afdeling for kvindesygdomme og fødsler, god mening.

For når først kvinden er gravid, er det svært at få bugt med overvægten.

- Vi kan se, at der bliver flere overvægtige gravide, så det er nødvendigt, at der bliver gjort noget, og en samtale med lægen kunne være en begyndelse.

- Men den kan ikke stå alene. Vi taler om kvinder, der gennem hele livet har fået at vide, at de vejer for meget. Skal de for alvor hjælpes, skal de følges tæt, siger Per Ovesen.

Ifølge en opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen bliver der især flere ekstremt overvægtige gravide.

I løbet af de seneste fire år er antallet af gravide med et bmi over 40 steget med godt 30 procent.

Overvægt, også i mere moderat grad, udgør både en risiko for kvinden og barnet.

Blandt andet stiger risikoen for spontan abort og svangerskabsforgiftning, ligesom børnene risikerer at udvikle fedme.