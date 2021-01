Unge kvinders billeder deles og svines i mandegruppe med 45.000 medlemmer

I Facebook-gruppen 'Det nye sorte broderskab' deler mænd billeder af kvinder uden deres tilladelse. I gruppen bliver kvindernes udseende diskuteret i nedgørende og vulgære vendinger.

Gruppen, der kun er for mænd, har lige knap 45.000 medlemmer.

To af de kvinder, som ufrivilligt har fået delt deres billeder på Facebook-gruppen, er 19-årige Julie Adam Laursen og 21-årige Freya Malu Schøn.

- De har taget mit profilbillede på Facebook, som jeg nu har slettet, og smidt det op i et kommentarfelt, og så kommenterede folk på billedet, hvad de nu havde af grimme meninger, fortæller Julie Adam Laursen.

- Det handlede umiddelbart om at dele billeder af piger, som de mente ikke så pæne ud. Jeg ved ikke, om det handlede om at lægge den pige op, der er grimmest. Jeg kan ikke helt selv forstå sammenhængen eller behovet for det, siger hun videre.

Mænd med kone og børn

19-årige Julie kender ikke de mænd, som har kommenteret hendes profilbillede.

- Jeg blev frustreret og sur. Jeg synes ikke, det er i orden uanset hvad. Det der med, at der er andre, der sidder inde i en tråd og skriver grimme ting om mig og vurderer, hvor grim, de synes, jeg er.

Hun har efterfølgende forsøgt at konfrontere den mand, som har delt hendes profilbillede med 'Det nye sorte broderskab'.

- Det er en mand, som er gift og har børn. Jeg kender ham ikke og har ikke nogen fælles venner med ham, men det er ham, som har smidt mit billede op i tråden. Jeg har skrevet til ham, men der er ikke kommet respons, fortæller hun.

Det er voksenmobning

21-årige Freya Malu Schøn vågnede onsdag morgen op til adskillige venneanmodninger på Facebook. Først undrede hun sig, men så blev hun gjort opmærksom på, at der på 'Det nye sorte broderskab' blev delt billeder af hende.

'Ærgerligt hun ligner et trafikuheld i skærmen når man tjekker hende ud på profilen', har en bruger skrevet til Freyas billede.

'Satme ikke sjovt at få en spiller af de negle', skriver en anden.

Billedet har hun oprindeligt selv delt Facebook Marketplace, hvor hun sælger den kjole, hun er iført på billedet. Men mændene, som har taget delt og kommenteret billedet på 'Det nye sorte broderskab', kender hun ikke.

- Det mest ubehagelige er ikke, at det er blevet delt. Det er omtalen i en gruppe af voksne mænd, der har kone og børn, som måske er min alder eller yngre, som sidder og voksen-mobber. Det er det, der chokerer mig mest, siger Freya til Ekstra Bladet.

Lukket af administratorer

'Det nye sorte broderskab' blev midlertidigt lukket ned af gruppens egne administratorer. Det blev den, fordi ingen af dem ønsker at administrere gruppen længere, fortæller gruppens nu forhenværende administrator til Ekstra Bladet.

- Gruppen er vokset utrolig hurtigt, og vi har svært ved at administrere det store antal. De her hændelser, som sker her til sidst, hvor det går udover nogle mennesker, er vi slet ikke interesserede i. Det var slet ikke det, gruppen var beregnet til.

- Hvad var formålet så?

- Det generelle formål var at dele billeder, som var egnet til at dele. Det vil sige billeder, hvor det tydeligt fremgår, at det er modeller, der gerne vil deles, fortæller den tidligere administrator.

- Jeg har snakket med en 19-årig kvinde, som har fået delt sit billede i et kommentarspor, der handlede om 'grimme kvinder'. Det tænker jeg ikke er konstruktivt, uanset om man er en offentlig eller privat person?

- Det kommentarspor er ikke acceptabelt i vores gruppe. Det kommentarspor var en del af et opslag, som ikke var okay. Det skulle ikke have været der i første omgang.