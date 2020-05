Unge muslimer var misundelige på ham

Mange unge muslimer kunne lære en masse af ham, og selvom hans liv blev alt for kort, nåede han alligevel at sætte dybere spor end andre, der lever mere end tre gange så lang tid som ham.

Sådan sammenfatter Walid Zaher sit uudslettelige indtryk af sin ven igennem en håndfuld år. Walid Zaher mødte Yahya Hassan på værtshuset 'Under Masken' i det centrale Aarhus og nåede i de følgende år at have flere gode samtaler og oplevelser med den excentriske digter, hvis far 50-årige Walid Zaher også har kendt i en lang årrække.

Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

- Yahya var en rigtig god person, som også havde en genert side. Jeg så ham senest sidste sommer, da han var ved at være færdig med sit behandlingsforløb (psykiatrisk), og jeg er selvfølgelig dybt chokeret over, hvad der er sket, siger Walid Zaher, der er formand for bestyrelsen bag Indvandrerradio Aarhus.

Blev mere tillukket

Samtidig med at være sjældent talentfuld og en foregangsmand udi at turde gøre op med religiøse dogmer og social kontrol i det miljø, han kom fra, havde Yahya ifølge Walid også en svaghed i, at han ville klare alt selv og sjældent turde vise sin egen svaghed.

- Yahya nåede at påvirke en masse ting i en positiv retning, siger Walid Zaher. Foto Claus Bonnerup

- På den måde skubbede han desværre også mange væk fra sig, og jeg synes, han ændrede sig i en endnu mere tillukket retning, efter at han gik ind i politik og stillede op til folketingsvalget for en håndfuld år siden, siger Walid Zaher.

- Han gad ikke længere at lytte til gode råd, som han ellers havde gjort. Han frasagde sig også selv de livvagter, han ellers havde haft, men det forstod jeg godt, for han savnede den frihed, andre unge havde.

Yahya blev fundet af sin mor

Nekrolog: 'Perkeren over perkerne'