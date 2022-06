Unge torpederer hus

To unge mænd mistede onsdag herredømmet over en bil på Kanalvej ved Hørve

Beboerne på Kanalvej i Hørve i Nordvestsjælland fik sig noget af et chok onsdag aften, da to unge mænd mistede herredømmet over en BMW, som kørte af vejen og direkte ind i et hus.

Bilen havde så stor fart, at den har lavet et hul i muren.

- Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, hvad der ligger til grund for, hvorfor de unge har mistet herredømmet over bilen, siger Henrik Olsen, som er vagtchef hos Midt- og Vestsjællands politi.

- Føreren af bilen er 17 år, og derfor er han blevet sigtet for kørsel uden førerret.

Myndigheder har efterfølgende undersøgt huset, og de vurderer, at der ikke er fare for sammenstyrtning.

Politiet fik meldingen klokken 18.43.