Ungt par lejer hjem sammen: Fik chok ved indflytning

Det unge par bestående af Amy Da Cruz og Matthew Morgan fra Bridgend var enormt spændte på at flytte ind i deres første hjem sammen.

De fik sig dog noget af en overraskelse, da deres drømmehus viste sig allerede at være beboet af en 99-årig mandlig pensionist.

Det fortæller de til Wales online der også har fået hændelsesforløbet bekræftet af politiet. Parret har også delt historien på deres private Facebook.

Parret havde ledt efter et hus at leje tæt på, hvor de arbejdede, så Amys mor lagde en annonce ud på sitet Gumtree, hvor det er muligt at søge efter alt mellem himmel og jord.

Kort efter blev moderen kontaktet af en udlejer, der fortalte han havde et hus, der ville passe parret perfekt og moderen satte ham i kontakt med det unge par.

- Vi begyndte at tale med udlejeren, og vi blev virkelig tændte på huset. Vi fik tilsendt billeder, og det virkede til at have store værelser, en indkørsel, stort køkken og en have, så vi var ret interesserede, fortæller Amy Da Cruz til mediet.

Før parret kunne få lov til at se på huset, skulle de dog lige betale et depositum, så han kunne være sikker på, at de havde råd til at betale lejen af huset i fremtiden.

- Vi ville virkelig gerne have huset, så vi betalte 300 pund (svarende til 2600 danske kroner), som vi fik fortalt, at vi ville få tilbage, hvis vi ikke kunne lide huset.

Da parret endelig skulle se huset, blev de bedt om at betale yderligere 500 pund.

- Men alle vores mails indikerede ikke, at noget skulle være forkert, og vi havde fået en kopi af en lejekontrakt, så vi fattede ikke mistanke.

Noget af et chok

Derfor overførte parret pengene.

Da de kom hen til deres nye hus, var det dog slet ikke som lovet.

Inde i huset boede der nemlig allerede en mand, der ikke havde nogen som helst idé om, at fremmede udlejede hans hus over nettet.

- Jeg var så irriteret. Jeg skrev til udlejeren med det samme for at finde ud af, hvad der skete. De skrev tilbage, at de lige havde slået foden, men at de ville møde os dagen efter. Vi vidste, at noget var galt. Jeg bad om at få mine penge tilbage, men jeg har ikke hørt fra dem siden.

Parret havde allerede opsagt deres bolig for at få huset, men de fik heldigvis lavet aftalen om.

- Vi kommer aldrig til at gøre sådan noget her igen, lyder det fra Amy, der har spildt 800 pund på den falske bolig.

'Det er mit hus'

Frank Ballinger, der rent faktisk ejer huset, har boet der i 30 og fortæller også til Wales Online, hvordan det var for ham at se det fremmede unge par i sit hjem.

- Parret kom en eftermiddag og sagde, at de var der for at se på huset, fortalte Frank Ballinger, der er pensioneret politimand fra South Wales Police.

- Jeg var forvirret i starten. Jeg sagde til dem, om de var sikre på, at det ikke var et hus på den anden side af vejen, for der vidste jeg, at der var nogle til leje. De var dog helt sikre på, at det var dette hus. Jeg var forvirret omkring, hvad der skete, fordi jeg vidste jo godt, at jeg ikke havde sat mit hus til salg. Jeg forklarede dem, at det var mit hus. Jeg var bange for, om de prøvede at snyde mig. Men jeg håber da, at personen bag det her bliver fundet, lød det fra Frank.