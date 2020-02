Unik bryllups-Meny

Der stod bryllup på huskelisten, da Ida Meyer og Kim Wagner lørdag gik en tur i Meny i Solrød Center.

Parret blev nemlig gift midt i butikken, hvor deres fælles kærlighed begyndte at spire foran køledisken for små fire år siden.

35-årige Ida har været ansat i supermarkedet i over 10 år og er afdelingsansvarlig for kiosk og spil, mens grøntchefen Kim kom til i 2016.

- Så kom dagen endelig, lød det fra Ida, da hun havde skiftet Meyer ud med Wagner.

Ægtemanden er klar over, at bryllups-lokaliteten er usædvanlig og efterfesten fandt da også sted under mere private former.

- Vi har ikke tænkt så meget over, hvad andre mener. Vi har bare valgt et sted og en menu, som var efter vores hjerte og smag, sagde 40-årige Kim Wagner med henvisning til bryllups-menuen – med u. Den var nemlig også lidt særlig.

Brudeparret bød gæsterne på deres fælles livret; stegt flæsk med persillesovs, men først var der bobler og tapas midt i Meny.

Der var pyntet op i butikken, hvor gæsterne fik bobler og tapas. Selve bryllupsmenuen er ceremonien i Meny var stegt flæsk med persillesovs. Foto: SK Medie

Supermarkedet styres af købmand Lars Nielsen, og han var helt med på ideen, da hans forelskede medarbejdere gerne ville giftes på arbejdspladsen. Han hængte hjerter i loftet og fik lavet skilte om den glade begivenhed, så kunderne kunne lykønske Ida og Kim i løbet af ugen.

Selve ceremonien stod Solrøds borgmester Niels Hörup for.

- Et bryllup er altid en lykkelig begivenhed. Jeg handler også i Meny, og de er altid glade. Det er en god arbejdsplads. Når nogen ønsker at blive viet der, så er jeg frisk på det, lød det fra borgmesteren inden vielsen.