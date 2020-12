Unikke billeder: Sådan er livet i luksus-Nordkorea

Nordkorea er et splittet land. Regimet forsøger at få landet til at fremstå som paradis på jord, mens tusindvis af mennesker er i fangelejr

Hvis man skal tro deres statsapparat, så er Nordkorea paradis på jord.

I et forsøg på at få os til at skrive positive historier om Nordkorea, har Ekstra Bladet for nylig fået tilsendt en række unikke billeder af det nordkoreanske luksusresort Yangdok Hotspring Resort, hvor fred og idyl hersker.

Det ligner noget fra en halvdårlig reklame for et charterselskab, der skal forsøge at lokke danskere på ferie, og den nordkoreanske myndighedsrepræsentant, der har sendt billederne, har et klart budskab. Vis danskerne, hvor dejligt Nordkorea er.

Du kan se alle de unikke billeder herunder:

Men bag spabadene, skibakkerne og x, gemmer sig en anden virkelighed. En frygtelig en af slagsen.

Ifølge Freekorea befinder der sig på nuværende tidspunkt over 120.000 bag tremmer i de frygtede nordkoreanske fangelejre, mens op mod 400.000 er døde af sult, skader efter tortur, sygdomme eller kyniske likvideringer.

Og tilværelsen i et nordkoreansk fængsel er ikke lig med tv og besøg som i et dansk. Tværtimod.

En ny rapport fra menneskerettighedsgruppen Human Rights Watch beskriver, hvordan rituel tortur, ydmygelse, seksuelle overgreb og brutal behandling er en del af hverdagen.

Dør af sult

Rapporten er fremlagt af flere internationale medier - herunder britiske The Guardian - og baserer sig blandt andet på interviews med 15 kvinder, som har været indsat i et nordkoreansk fængsel, og som alle er flygtet ud af landet sidenhen.

- Indsatte død bogstaveligt talt af sult, fordi de mangler mad, hvis de ikke kan bestikke vagterne, siger Phil Robertson, der er Human Rights Watch-direktør i Asien.

Rapporten indeholder skræmmende læsning om voldtægt og brutal tortur i fængslerne, efter at Kim Jong-un satte sig på tronen i toppen af det lukkede regime i 2011.

- Folk har en grund til i høj grad at frygte at blive anholdt og fængslet nu, siger Phil Robertson.

Sad på knæ i 16 timer

Tidligere ansatte fortæller i rapporten, hvordan de i begyndelsen blev tæsket med pinde, indtil de gav en falsk tilståelse.

Når først de røg i fængsel, begyndte rædslerne for alvor. Park Ji-cheol fortæller til The Guardian, hvordan hun sad helt stille på sine knæ i 16 timer i træk.

- Hvis jeg eller andre bevægede sig, ville vagterne beordre mig eller mine cellekammerater til at række vores hænder ud af cellerne og træde på dem gentagne gange.

Yoon Young-cheol siger, at hun til sidst følte, at hun var et dyr.

- Det er, hvad du ender med at blive, siger hun til det britiske medie.

FN har ligeledes anklaget styret i Nordkorea for systematiske og omfattende overtrædelser af menneskerettighederne.

