Unikt fund: - Giver virkelig et sus

I et år har arkæologer ved Odense Bys Museer gravet forud for nedlægningen af den kontroversielle Baltic Pipe, der skal føre gas gennem Danmark til Polen.

Forrige mandag var der jackpot, da arkæologerne udgravede et 1,3 kilo tungt bronzesværd, hvor grebet af træ og horn stadig sad på. Sværdet var vinklet ind i bast og er stadig funktionelt og skarpt.

Sværdet er ifølge Jesper Hansen, der er overinspektør i arkæologi på Odense Bys Museer, en offergave og kalder fundet 'once in a lifetime'.

- Det er sådan noget, der virkelig giver et sus i maven. Man finder aldrig sådan noget her. Det er muligheder, som pludselig kommer helt uventet, mens vi går på et areal, hvor sådan noget normalt ikke kan være bevaret, siger Jesper Hansen.

Arkæologer går gennem en karriere uden at finde noget tilsvarende, lyder det om fundet.

Sværdet har med stor sandsynlighed tilhørt en rigere mand i lokalområdet. Det skyldes, at det sværdet består af bronze, der ikke kunne udvindes i Danmark. Foto: Odense Bys Museer

En offergave

Sværdet var et elitært våben ifølge Jesper Hansen. Og måden sværdet var lagt sirligt ned i jorden på, og det faktum, at sværdet var svøbt i bast fra top til tå, giver Jesper Hansen et indtryk af, at sværdet var en offergave.

- Det er et offerfund. Det er lagt i jorden af nogle mennesker for 3000 år siden. Sværdet er pakket sirligt ind i bast. Det er lagt i jorden, fordi de mennesker har haft nogle drømme og et brændende ønske om at få de drømme opfyldt.

- Det her fund er exceptionelt af flere grunde. For det første er det selve bevaringsgraden. Når man løfter sværdet, der vejer 1,3 kilo, så kan man mærke, at det stadig er fuldt funktionsdueligt. Det er stadig skarpt. Man kunne egentlig bare løfte det op af jorden og bruge det, siger han.

Sværdet skal analyseres, så forskere kan fastslå, hvor i verden datidens mennesker har handlet. Foto: Odense Bys Museer

Skal analyseres

Næste skridt i processen bliver at fastlægge, hvor i Europa metallerne stammer fra. Bronze er en blanding af kobber og tin, men det kunne ikke udvindes i Danmark, hvorfor sværdet er blevet handlet fra andre steder i Europa.

- Det har været en person, der formentlig har boet i området. Det mest nærliggende er, at det har været en lokal stor mand, der har haft de forbindelser, der skal til for at få et våben af den her kvalitet, siger Jesper Hansen.

Analyserne skal vise, hvilken træsort man har brugt og hvilken slags horn fra hvilket dyr, der er brugt. Det er en langsommelig proces, der kan stærke sig over et år.

Samtdig skal de organiske dele af sværdet analyseres og konserveres gennem en kulstof 14-analyse, så man ret præcist kan fastslå, hvornår sværdet er lang i jorden.