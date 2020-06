Unikt syn: Her yngler 64.000 truede skildpadder

Australske forskere har filmet 64.000 skjoldskildpadder fra luften som en del af et forskningsprojekt, og resultatet overraskede dem

Forsker Andrew Dunstan og hans kollegaer fra Queensland Government's Department of Environment and Science havde ikke ventet det syn, der mødte dem, da de sendte en drone op over Raine Island ved Great Barrier Reef.

64.000 skjoldskildpadder skvulpede rundt i havet omkring øen, og det var mange flere, end de havde regnet med.

Skjoldskildpadden er en truet art, og forskerne har længe fulgt populationens størrelse, men indtil nu har de talt dem fra en båd, og drone-resultatet viser et helt andet billede end tidligere.

- Vi har undervurderet det meget. Vi fandt 1,73 gange så mange skildpadder med dronen, end vi gjorde, hvis vi sammenligner med observerede tal, fortæller Andrew Dunstan til CNN med henvisning til, at man tidiligere talte fra en båd.

Derfor skal de tidligere data for populationen også tages op til revision nu.

Skildpadderne vender tilbage til den strand, hvor de selv blev udklækket. Foto: Christian Miller/Queensland Department of Environment and Science/Ritzau Scanpix.

Falder ud fra klipper

Skjoldskildpadderne er truet af både jagt, æggehøst og fiskenet i havet.

- Vi blev opmærksomme på, at selvom der er en stor mængde skildpadder, så fungerer deres reproduktion ikke særlig godt, siger Andrew Duncan til CNN.

Forskerholdet har nemlig lagt mærke til, at skildpadderne tit falder ud fra klipper og bliver fanget i solen, og bliver deres reder ofte ødelagt af oversvømmelser.

