Unikt syn i Danmark: Kæmpe rovfugl svømmer butterfly

Havørn svømmer over 200 meter butterfly, efter den havde fanget en stor, tung fisk

Nordens største rovfugl brugte sine kæmpe vinger til padle sig selv i land med en særpræget svømmestil, der mindede særdeles meget om butterfly.

Det var Jakob Aandstad Sørensen, der fangede det særlige moment på film, da han fik øje på den butterflysvømmende fugl i Egå Engsø.

Det skriver Århus Stiftidende.

Til dagligt er Jakob Aandstad Sørensen naturformidler hos DetHeltVildt. Han fortæller at havørnen svømmede, fordi den havde fanget en så stor og tung fisk, at den ikke kunne flyve med den.

- Jeg så ikke hvilken fisk, den havde fanget. Men det var i hvert fald et velfortjent måltid. Det var en helt fantastisk oplevelse at se en så stor fugl svømme på den måde, fortæller Jakob Aandstad Sørensen til Århus Stiftidende.

Jakob Aandstad Sørensen finder det utroligt, at havørnen overhovedet kan svømme, når den har et vingefang, der kan blive over 2 meter.

Se også: Havørn skudt i sin rede: Nu udloves dusør på 40.000 kroner

Se også: Her fanger dansk havørn en and