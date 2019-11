Universitet finder alvorlige fejl efter skandalerapport

DCA på Aarhus Universitet, der står bag en kontroversiel oksekødrapport, har fundet alvorlige mangler i tre rapporter.

Det oplyser Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) på Aarhus Universitet, der har kulegravet de seneste fem års forskning.

I tre tilfælde er der alvorlige mangler, forklarer prodekan Kurt Nielsen.

- I ét tilfælde er det for eksempel ikke deklareret i rapporten, at en af forfatterne er fra Seges (del af Landbrug & Fødevarer, red.), siger han.

- I to andre tilfælde anføres det ikke, at den eksterne styregruppe har haft mulighed for at kommentere rapporten, og hvilke ændringer det har affødt, siger han i en pressemeddelelse.

Kulegravningen er startet på bagkant af en rapport om oksekøds påvirkning på klimaet.

Dagbladet Information har afdækket, hvordan interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer og Danish Crown har blandet sig i formidlingen af resultaterne.

Rapporten er blevet kritiseret for at sammenligne klimaaftryk for en hel pulje af produkter - søde sager, snacks, øl, vin, kaffe, te, sodavand - med dansk produceret oksekød alene.

Det regnestykke er blevet kritiseret af eksperter, fordi det giver et forvrænget billede af oksekøds belastning på klimaet. Rapporten blev trukket tilbage i september.

Samme måned kunne universitetet oplyse, at institutleder for agroøkologi Erik Steen Kristensen 'efter aftale' havde valgt at trække sig fra sin post og ville forlade universitetet.

Der blev samtidig udtrykt 'kraftig kritik' af centerleder ved DCA Niels Halberg for 'utilstrækkelig kvalitetssikring' af rapporten.