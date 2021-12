Universitet indfører kønsneutrale toiletter: Gælder kun for kvinder

Det Sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet har på forsøgsbasis indført kønsneutrale toiletter, men det gælder kun for kvinderne. Det er et praktisk hensyn, fortæller driftchef

Det er slut med herretoiletter på Det Sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet.

I stedet bliver toiletterne kønsneturale, da der har været flere klager over lange køer til dametoiletterne, skriver TV 2 Lorry.

Fakultetet afviser, at det bunder i en kønspolitisk diskussion, at herretoiletterne kan benyttes af begge køn. Det er derimod et praktisk behov, der ligger til grund for beslutningen, fortæller driftschefen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Nicolaj Brinkmann, til TV 2 Lorry.

- Der er en fordeling på 80-20 i kvindernes favør på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. De toiletter, der er bygget i huset, er lige store i forhold til kønsfordelingen, og derfor er der i praksis stor kø til dametoiletterne, mens der ikke er kø til herretoiletterne, fortæller Nicolaj Brinkmann til samme medie.

Forsøgsbasis

Fakultetet har siden august i år forsøgt sig med kønsneutrale toiletter, hvor driftchefen oplyser, at de vil evaluere på forsøget, når semestret lakker mod enden.

Indtil videre tyder det på, at løsningen godt kan gå hen og blive permanent, fordi universitet ingen klager har fået.

De kønsneturale toiletter gælder dog kun for herrene, hvor der på fakultet fortsat vil være dametoiletter. Og Nicolaj Brinkmann medgiver, at det er en beslutning, der kan danne grobund for en debat.

- Det kan den muligvis, men der er tale om et praktisk hensyn. Det handler om, at der er kø til dametoilettet og ikke til herretoilettet, siger han afslutningsvis til TV 2 Lorry.