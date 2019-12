Universitet sexchikane-dømt: 'Boller sin sekretær på kontoret efter julefrokosten'

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Så gik den ikke længere.

Efter i en årrække at have brugt meget sjofle eksempler til at peppe juraundervisningen op er Københavns Universitet af Ligebehandlingsnævnet blevet kendt skyldig i sexchikane.

Den mandlige underviser i formueret på Det Juridiske Fakultet havde ifølge eget udsagn ’over årene tillagt sig et vist frisprog’, og ifølge universitet var han meget populær blandt de studerende.

Til luder og have et blæs

Dog ikke hos en kvindelig førsteårsstuderende, som ikke synes, det var sjovt, når han i en forklaring af de juridiske begreber hovedforpligtelse og biforpligtelse spurgte eleverne:

’Du går til en luder og skal have et blæs, hvad er hhv. hoved- og biforpligtelse i den ydelse?’

Boller sekretær

I en forklaring om forskellen mellem fast ejendom til erhverv eller beboelse spurgte underviseren, om universitet kunne kvalificeres som beboelse, hvis nogen overnattede.

Derefter spurgte han: ’Hvad nu hvis (en navngivet underviser på universitetet, red.) boller sin sekretær på kontoret efter julefrokosten?’.

Kvinder narret at størrelse

I en forklaring om faktiske mangler - i et eksempel om et hus, der havde et for højt areal angivet i salgsannoncen, dvs. et areal, der var meget mindre i virkeligheden - sagde underviseren:

’Her er køber ikke oplyst om størrelsen. Ligesom mange kvinder er blevet narret i tidernes løb takket være belysning, røgelse og diverse medikamenter.’

Ikke sjovt

Men kvinden syntes bestemt ikke, det var sjovt.

Hun klagede til både universitetet og Ligebehandlingsnævnet, fordi hun 'oplevede udtalelserne som kvindefornedrende og krænkende.'

Udtalelserne ’seksualiserede og objektiverede kvinder og skabte et undervisningsmiljø, hvor man som kvindelig studerende ikke følte sig tryg’, argumenterede hun og fik ret, men dog ingen godtgørelse.

Nævn: Sexchikane

Det er ’nævnets vurdering, at underviseren ved at fremsætte de i sagsfremstillingen nævnte udtalelser har udvist en adfærd, der er omfattet af ligebehandlingslovens definition af sexchikane’, skriver Ligebehandlingsnævnet.

’Nævnet har herved navnlig lagt vægt på, at udtalelserne som følge af deres karakter og uvedkommende seksuelle indhold både var egnede til og havde den virkning at krænke klagers værdighed, idet de skabte et ubehageligt klima i det længerevarende undervisningsforløb, som fandt sted som led i klagers universitetsuddannelse.’

Allerede inden hun klagede til Ligebehandlingsnævnet, havde hun klaget til fakultetsledelsen, der kaldte underviseren til samtale.

Renser undervisning for sjofelheder

’Udfaldet af samtalen blev, at han for eftertiden ville rense sin undervisning for eksempler og udtalelser som de af klager anførte.’

Universitetet beklagede, at ’underviseren er fremkommet med udtalelser, der af klager blev anset for at være krænkende over for hende.’

’Udtalelserne er fremsat som led i almindelig undervisning, og det var ikke formålet at krænke enkelte personer, herunder klager’, forsøgte universitetet.

Universitet: Unødvendig sprogbrug

Kristian Cedervall Lauta, prodekan for uddannelse på Det Juridiske Fakultet, skriver i en kommentar til Ekstra Bladet.

'Jeg kan bekræfte, at vi har været part i en sag for Ligebehandlingsnævnet vedr. udtalelser fremsat af en underviser. Vi er på fakultetet enige i Ligebehandlingsnævnets afgørelse. Derfor reagerede vi også straks, da den studerende henvendte sig til os. Vi oplever ikke det her som et generelt problem, men accepterer naturligvis ikke den form for fagligt unødvendig sprogbrug i undervisningen.'

Herunder et par andre eksempler på underviserens pædagogiske metode:

En flot kvinde i fransk lingeri I forklaringen af kautionsformer og hvor sikre disse var for kautionisten, ønskede underviseren at beskrive, hvordan de blev mere og mere attraktive. Han valgte derfor at beskrive det således, at kautionsformerne skulle forestille at være kvinder, der blev mere og mere letpåklædte, hvilket ledte frem til den sikreste: 'en flot kvinde i fransk lingeri'.

Hun var jo en flot pige Om termen 'uden ugrundet ophold' skrev underviseren på tavlen, at der med det mentes 'ASAP', og sagde derefter, at der vist nok engang var en melodi grandprix-sang, der hed netop dette, men han 'kunne ikke lige huske navnet på sangerinden, da han vistnok havde mere travlt med at kigge på noget andet – eller to andre ting. Hun var jo en flot pige'.

Læs hele sagen hos Ligebehandlingsnævnet.

