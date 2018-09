Universitet: Tæl til ti før i fortæller sjofle vitser

Københavns Universitet indfører nu nultolerance over for krænkende adfærd og sexchikane. Det betyder også, at det er slut med at fortælle sjofle vittigheder til studiekammeraten

Har du for vane at tale åbenmundet om sex eller fortælle sjofle vittigheder, risikerer du nu at få en sag på halsen. I hvert fald hvis du har din daglige gang på Københavns Universitet.

De indfører nu regler for deres ansatte og studerende, som skal være med til at sikre, at ingen bliver krænket. I de nye retningslinjer på universitetet fremgår det, at der er nultolerance overfor blandt andet krænkelser af seksuel karakter.

Det skriver Københavns Universitets avis, Uniavisen.

Hvilke sanktioner en given krænkelse skal have, er endnu ikke udarbejdet:

- Vi har endnu ikke fået en henvendelse, hvor vi har måtte sanktionere. Vi er stadig i en prøveperiode, så det er ikke helt til at vide, hvilke konsekvenser det vil have, hvis man overskrider retningslinjerne, siger Joan Lykkeaa, fællestillidsrepræsentant for HK laboranterne på KU.

Joan har været medlem af udvalget, som har formuleret de nye retningslinjer.

Vittigheder og pornografi

Men hvornår er der tale om en krænkelse af seksuel karakter?

Uvelkomne hentydninger med seksuelle undertoner i form af sjofle historier, vittigheder, kommentarer om udseende eller fremvisning af pornografiske billeder, er nogle af de eksempler på krænkelser, der bliver nævnt i de nye retningslinjer.

Ifølge Lisbeth Møller, vicedirektør for HR på KU, er det den enkelte medarbejder eller studerendes oplevelse af den krænkende adfærd, der er udgangspunkt.

Også selvom den, der krænker, ikke har haft intentioner om at krænke.

I en mail til Uniavisen skriver Lisbeth Møller:

- Nultolerance betyder, at krænkende adfærd ikke accepteres på KU. Ledelsen har pligt til at reagere, når den får kendskab til sager. Alle medarbejdere, der oplever at blive krænket, har ret til at sige fra. Det samme gælder kollegaer, som på tredje hånd oplever situationer, som de opfatter som krænkende.

Joan Lykkeaa vil ikke vurdere, om det er helt forbudt at sige frække vittigheder på KU, men understreger, at man skal tænke sig om:

- Jeg synes generelt, at man lige skal tælle til 10, inden man siger noget, som potentielt kunne krænke nogen. Der er forskellige miljøer og toner, og det er ikke alle steder, at man kan sige det samme, siger Joan Lykkeaa.

- Vil det sige, at de i nogle forummer er forbudt og i andre er okay at fortælle frække vittigheder?

- Man skal tænke sig om. Vi kan jo ikke forbyde det som sådan, men vi er et multikulturelt sted med mange nationaliteter, og vi har alle forskellige grænser, siger hun.

Både verbalt og på skrift

De nye retningslinjer omfatter ikke kun seksuelle krænkelser, men også mobning, overgreb af enhver art med udgangspunkt i for eksempel etnicitet, religion, køn, seksualitet, alder eller handicap.

Her er det underordnet, om det sker fysisk, verbalt eller skriftligt, skriver Uniavisen.

Præcis hvor mange ansatte og studerende, der udsættes for seksuel chikane på KU er ukendt, men i forbindelse med den seneste arbejdspladsvurdering (APV) i 2016, hvor 6.853 medarbejdere besvarede et spørgeskema, angav 87 personer, svarende til 1 procent af medarbejderne, at de var udsat for uønsket seksuel opmærksomhed.