Universiteter genåbner med forskudte mødetider og håndsprit

Når landets videregående uddannelser om nogle uger tager imod omkring 70.000 nye studerende, så bliver der også mulighed for at byde gamle studerende velkommen på skolens område.

Fra 1. august er det nemlig op til uddannelsesinstitutionerne selv at bestemme, hvor mange og hvilke studerende der skal tilbage til fysisk undervisning fra efterårssemestret.

Det fremgår af en bekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Det bliver dog ikke uden restriktioner. Ifølge retningslinjerne, som er udarbejdet af sundhedsmyndighederne i samarbejde med institutionerne, er der for eksempel en anbefaling om en meters afstand.

Og så skal antallet af personer, som er til stede på universitet samtidig, så vidt muligt begrænses.

På nogle af landets største universiteter er man i øjeblikket i fuld gang med at få styr på, hvordan der kan blive plads til så mange studerende som muligt under de bedst mulige forhold.

På Syddansk Universitet (SDU), der både har afdelinger i Odense, Esbjerg, Kolding, Sønderborg, København og Slagelse, medfører det forskudte mødetider, en blanding af fysisk og onlineundervisning og masser af håndsprit.

Desuden skal man bruge sit studiekort for at blive lukket ind på universitetet. På den måde kan SDU holde øje med, hvor mange der er samlet på campus på samme tid, siger studiechef Annette Lund.

Også på Roskilde Universitet (RUC) er man meget opmærksom på afstand og god hygiejne.

Universitetsdirektør Peter Lauritzen estimerer, at omkring trefjerdedele af undervisningen vil foregå fysisk på universitetet, og det er for at få så mange tilbage på campus som muligt.

- Hele vores uddannelsesmodel bygger på, at man er et hus - et hold - på omkring 120 studerende, og de har typisk meget med hinanden at gøre.

- Der bliver vi nødt til at dele det mere op og sørge for, at man er der på forskudte tidspunkter for at opretholde afstandskrav og rengøringskrav, siger han.

De seneste uger er der flere steder i landet set en stigning i antallet af nye smittede med coronavirus.

Eksempelvis blev fem statskundskabsstuderende ved Aarhus Universitet testet positive for coronavirus efter et arrangement forud for studiestart.

På trods af dette har vicedirektør Kristian Thor ved Aarhus Universitet tiltro til, at de forskellige tiltag vil virke.

- Hvis tingene væsentligt ændrer sig, vil jeg bestemt ikke afvise, at vi skal sætte andre tiltag i værk, siger han og fortæller, at også her vil der blive vekslet mellem fysisk og onlineundervisning.

- Vores ambition er, at alle studerende får tid på campus fra studiestart, siger Kristian Thor.

Uddannelsesområdet var oprindelig en del af genåbningens fase 4, som skal genforhandles 12. august.