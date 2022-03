Samfund ... 1. mar. 2022 kl. 17:15 Gem artikel Gemt artikel

'Uoprettelig skade': Sådan rammer varme-stigningerne Danmark

FN's Klimapanel varsler 'uoprettelig' skader på naturen, når den globale opvarmning når 1,5 grader. Men hvad betyder det egentlig for os i Danmark? Det giver en ekspert et bud på her