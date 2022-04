Ups: Amerikansk DJ beskyldt for blackface

To lokale fortalere for mangfoldighed kom ud for en hel del kritik, efter de beskyldte en sort mand for at være 'blackfaced'

Den 56-årige lokale dj Kim Koko Hunter var hyret til at optræde ved et velgørenhedsarrangement for et skoledistrikt i Arizona d. 9. april.

Umiddelbart efter beskyldte Stuart Rhoden og Jill Lassen dj'en for at være en hvid mand, der havde malet sit ansigt sort - på trods af at dj'en er født sort.

De er begge to involverede i mangfoldighedsarbejde i skoledistrektet.

De kaldte skoledistriktet Scottsdale Unified School District's Hopi Elementary forældreråd for racistiske for at have hyret dj'en.

Det skriver det amerikanske medie New York Post.

På videoen nedenfor ses Kim Koko Hunter til arrangementet 9. april, hvor han blev beskyldt for at bære 'blackface'.

Undskyldning?

Formanden for forældrerådet, Megan Livengood, har besvaret anklagerne.

- Det er fornærmende, at du føler, at jeg selv eller forældrerådet tolererer racistisk adfærd eller opmuntrer til det ved at skrive på sociale medier.

Stuart Rhoden er underviser ved Arizona State University, og Jill Lassen er bibliotikar.

Lassen har angiveligt svaret til Megan Livengood således:

- Du har ret, vi burde have rakt hånden ud og spurgt, før vi fremsatte sådanne beskyldninger. Jeg kan ikke forestille mig, hvor såret, vred og frustreret du må have følt dig, efter du og andre frivilligt havde brugt utallige timer på dit arrangement. Igen, jeg undskylder virkelig.

Dog virkede den anden part af de to, der havde anklaget DJ'en for 'blackface', ikke helt ligeså undskyldende.

- Lad mig være tydelig. En sort mand, tilsyneladende i 'blackface', er en helt anden diskussion end en hvid person i 'blackface'. Men jeg sagde ikke, at personen var hvid, skrev Rhoden på Facebook.

- Men... det ser i det mindste ud til, at han har brugt mørkere make-up, hvis ikke 'blackface'. Eller tager jeg fuldstændig fejl, og er det bare belysningen på ​terrassen.

Han sætter altså spørgsmålstegn ved, om DJ'en skulle have forsøgt at gøre sit ansigt mørkere, end det egentlig er.

Ikke sort nok

Kim Koko Hunter spurgte på en Facebook live efterfølgende, om han ikke er sort nok.

- Hvor sort skal jeg være, før folk ved, at jeg faktisk er en sort mand?

Til sin ven, der var med på hans Facebook live nævner han, at der ikke var mange sorte mennesker til stede ved begivenheden, og at dette kunne være en forklaring på deres anklage.

- De tænkte sikkert det samme, som jeg gør: wow, der er ikke nogen sorte mennesker her.