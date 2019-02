Ups! Chauffør lægger sig ud med den forkerte cyklist

Det endte med både tæsk og tiltale for en singaporeansk chauffør, da han søndag i et anfald af vejvrede lagde sig ud med en cyklist, skriver The Straits Times.

Ifølge lokalmediet opstod et skænderi angiveligt mellem de to efter en overhaling. I optagelser fra stedet ses det hvordan chaufføren tvinger cyklisten væk fra kørebanen, for derefter at stige ud og konfrontere ham aggressivt med et ukendt objekt i hånden.

Den slags adfærd står den 55-årige cyklist dog ikke model til. Da chaufføren truende nærmer sig, hæver han resolut venstre arm og slår den uforberedte mand i jorden, hvorefter han sætter sig tilbage på sin cykel og forlader stedet. Se optrinnet i videoen over artiklen.

Dermed var sagen dog ikke slut. Senere blev chaufføren nemlig anholdt og sigtet for at bringe andres liv og førlighed i fare. Han risikerer op til seks måneders fængsel og en bøde på op til 2500 dollars (16.400 kroner, red.), hvis han kendes skyldig.

Cyklisten er ligeledes sigtet for vold, og risikerer en dom på to års fængsel samt en bøde på 5000 dollars.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se hvor råddent danske cyklister kører i indslaget her, hvor specialkonsulent hos Rigspolitiets Nationalt Færdselscenter Per Lundbæk Nielsen kommenterer kørslen og 'deler bøder ud'. Video: Laura Hellensberg/Martin Ekelund.