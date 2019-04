Ups! Chauffør laver dyr fejl

En chauffør på en amerikansk autotransporter er formentlig blevet kaldt ind til en alvorlig samtale på chefens kontor, efter den kostelige fejltagelse han begik 23. marts, skriver USA Truck Daily.

Her var chaufføren på vej nordpå ad motorvej I-95 i en fyldt autotransporter, da han ved Norwalk, Connecticut fejlbedømte sin højde.

Det betød, at en bil på autotransporterens lad stødte hårdt sammen med kanten af broen, og på et sekund var bilen blevet forvandlet til en cabriolet. Uheldet blev filmet af en bagvedkørende og kan ses i videoen over artiklen.

Ingen kom til skade ved uheldet. Omfanget af materiel skade er ikke oplyst.

Sådan så det ud, efter en bro på Sydmotorvejen mellem Holeby og Rødbyhavn blev påkørt af en lastbil i 2016. Video: Per Rasmussen.

Nu rives motorvejsbro ned efter dødsulykke