Ups: Fik serveret fugemasse

Efter morgenmaden på en sommerskole for elever i alderen fem til 12 år klagede flere studerende over, at deres mund og svælg brændte.

Personale tjekkede derfor etiketten på mælken, hvorefter de straks bad børnene om at stoppe med at indtage 'mælken'.

Det viste sig, at børnene havde fået serveret gulvfugemasse i stedet for mælk til morgenmaden.

Mindst et barn blev kørt på hospitalet.

Intet kriminelt

Politiet i Alaskas delhovedstad, Juneau, efterforsker nu, hvad der skete - men allerede nu mener man ikke, der lå en kriminel handling bag.

Dog ønsker man at finde ud af, hvad der skete, og hvordan det skete.

Efter man fandt ud af, at børnene havde indtaget fugemassen, ringede en skoleembedsmand straks til 'giftkontrollen' og advarede også børnenes forældre.

Forveksling

De klare plastikposer med mælk, der var blevet placeret i en dispenser til børnene, var ikke det, man troede det var - selvom det lignede.

Embedsmand Bridget Weiss sagde, at de to poser normalt opbevares i papkasser på et lager uden for skolens område og på en eller anden måde var havnet på samme palle.

- Den palle blev leveret, og antagelsen var, at det var mælk, fordi det var det, vi troede, der blev leveret, sagde hun.

NAMA Management, som leverede den forvekslede fugemasse, sagde i en erklæring, at de sendte et sikkerhedsteam til Juneau, efter de fik kendskab til hændelsen.

Firmaet undersøger, hvad der præcis skete for at identificerer potentielle sikkerhedsforanstaltninger.