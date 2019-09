Ups! Føtex i flov kaffe-brøler: 'Vi skal undgå den fejl'

Det var lidt af et chok, da Katrine Husted vaskede sin glasbeholder med økologisk kaffe af og fandt en helt anden mærkat for ganske almindelig kaffe indenunder

Da Katrine Husted fra Kalundborg skulle rense den glasbeholder med instant økologisk kaffe fra Levevis, fik hun sig noget af et chok.

Mens det varme vand løb ned over mærkaten, der lovede hende, at her var der tale om et produkt, der var økologisk, dukkede der pludselig en helt anden mærkat frem på glasset.

Til Katrines store overraskelse var mærkaten indenunder den økologiske for en helt anden slags kaffe.

Nemlig BKI Ekstra Kaffe, der slet ikke er økologisk.

Det fortæller Katrine Husted til Ekstra Bladet.

- Det første, der slog mig var, at det er noget svineri, hvis det er den samme kaffe, men med forskellige brands, hvor den ene er økologisk, og den anden ikke er.

Katrine har godt nok aldrig haft den store tiltro til økologi.

- Jeg kunne godt tro, at det hele er svindel, og at det kun er iværksat for at skrue priserne op på basale dagligvarer.

Derfor var hun naturligvis også nedslået over at finde den anden mærkat på glasbeholderen.

Tager henvendelse seriøst

Og hos Salling Group, der ejer Føtex og andre større dagligvarebutikker, tager man da også henvendelse om en mulig falsk varedeklaration alvorligt.

'Vi tager kundehenvendelsen alvorligt og har på den baggrund straks kontaktet den danske leverandør, BKI. Leverandøren har herefter kontaktet Fødevarestyrelsen', skriver Peter Gisselmann Rasmussen fra koncernen i en mail til Ekstra Bladet.

Men der er ifølge Salling Group ingen grund til panik for hverken Katrine Husted eller andre, der har oplevet en mærkat med noget andet, end det produkt, der i første omgang er lovet forbrugeren.

'Det viser sig heldigvis, at indholdet svarer til Levevis-mærkningen. Uanset den underliggende etikets oplysninger har kunden altså fået økologisk kaffe med hjem og kan roligt nyde kaffen i forvisning om, at den er økologisk.'

Erkender fejl

Koncernen erkender dog, at der er tale om en fejl.

'Det er en fejl ved leverandørens etiketmaskine, der er skyld i den fejlagtige dobbeltmærkning. Fejlen har medført, at ca. 25 glas har fået påført en anden etiket under den korrekte Levevis-etiket. Vi er naturligvis kede af den unødige forvirring hos vores kunder, som den aktuelle fejlmærkning har medført, og har derfor indskærpet over for vores leverandør, at der skal kontrolleres bedre for at undgå denne type fejl fremover.'