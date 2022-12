UPS! Hvordan havnede den der?

'UPS' fristes man til at sige med henvisning til fragtfirmaet, for hvem manden bag rattet havde ført det forulykkede køretøj, der af fortsat uvisse årsager endte på højkant, fastklemt mellem to vejbaner på en af broerne over Calumet-floden i Hammond, syd for Chicago

'UPS' fristes man til at sige med henvisning til fragtfirmaet, for hvem manden bag rattet havde ført det forulykkede køretøj på optagelserne herover. Fredag endte det - af fortsat uvisse årsager - på højkant, fastklemt mellem to vejbaner på en af broerne over Calumet-floden i byen Hammond syd for Chicago.

Ulykken skal ifølge CBS News være sket omkring klokken to om natten lokal tid. Her ramte lastbilen ind i broen og brød efterfølgende i brand.

Lokale brand- og dykkerfolk blev kontaktet, fordi redningspersonalet på stedet frygtede, at chaufføren befandt sig i floden og muligvis fanget i førerhuset, der angiveligt skal være faldet ned, mens selve lastvognen altså blev hængende mellem de to brodele.

Foto: AP

Han blev imidlertid fundet på en brostøtte, som han havde været i stand til at klatre ud på fra sin førerplads. Den 32-årige mand blev derpå fragtet til hospitalet, hvorfra han siden er blevet udskrevet med mindre skader.

Et mirakel

Ulykken er ifølge mangeårige efterforskere en af de værste, de har set i lang tid.

- Det har været en vild dag. Vi ser alvorlige ulykker, men at se sådan noget her til morgen var utroligt, siger Hammonds vicebrandchef, Bernie Grisolia, til CBS News.

- Førerhuset var stort set i vandet. Der var ild. Det var dybest set et mirakel, at nogen overlevede, hvad vi så i dag.

Chaufførens arbejdsgiver, UPS, udsendte efterfølgende en pressemeddelelse, hvori det oplyses, at man 'er taknemmelig for, at chaufføren er i god behold, og at ingen andre køretøjer var involveret.