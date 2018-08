Ups! Pensioneret betjent smadrer politihelikopter

Politiet var i færd med at afprøve nyt udstyr, da uheldet skete

En amerikansk pilot og pensioneret betjent var bestemt ikke flyvende, da han satte sig bag rorpinden i en Bell TH-67-helikopter i Little Rock, Arkansas torsdag 16. august.

Da han skulle lette helikopteren, som tilhører politiet i Little Rock, hvor manden også gjorde karriere som betjent, gik det nemlig fuldstændig galt, skriver lokalmediet KATV.

Knap havde den pensionerede betjent lettet fra jorden, før han mistede kontrol over helikopteren. Han forsøgte derfor at lade den igen, men det endte i et alvorligt styrt, da helikopterens propel bankede i jorden.

Piloten pådrog sig en hovedskade ved ulykken, som ifølge politiet i Little Rock var forårsaget af et kraftigt og pludseligt vindstød.