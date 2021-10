Urinen flød på gulvet under turistflyvning ud i rummet

Elon Musks rumturistprojekt SpaceX er blevet ramt af våde og ildelugtende startvanskeligheder.

Under den første turisttur ud i rummet i sidste måned rev et rør sig således løs fra toilettanken, og det betød, at urin flød ud over gulvet i rumfærgen.

- Vi har løst det aktuelle problem i tanken ved at gøre det til en fuldsvejset struktur, hvor der ikke længere er en samling, der kan løsne sig, siger William Gerstenmaier, som er vicepræsident hos SpaceX.

Rumkapslens besætning ses her under kredsløb om jorden, der fandt sted i en højde på cirka 585 kilometer. Det er højere end både Den Internationale Rumstation og Hubble-teleskopet. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Ombord på den pågældende rumfærge var blandt andre den 38-årige forretningsmand og milliardær Jared Isaacman, som havde betalt for turen.

Rumkapslen med de fire privatpersoner ombord blev sendt afsted på den historiske mission med en raket fra Kennedy Space Center i midten af september. Foto: John Raoux/Ritzau Scanpix

Problemer i flere rumfærger

I en anden rumfærge, Dragon, som lige nu er i kredsløb efter at have afleveret en række astronauter på den internationale rumstation, er der ligeledes problemer med lækkende toiletter, oplyser SpaceX.

Rumselskabet er nu i gang med at udføre tests for at sikre, at den spildte urin ikke har beskadiget rumkapslen og dermed kan bringe de astronauter, der i næste måned skal flyve tilbage til jorden i den, i fare.

I mellemtiden er ingeniører i gang med at se nærmere på toiletsystemet, og hvorfor det har svigtet. De ventes at præsentere deres resultater på fredag - to dage før den næste turistfærge sendes ud i rummet.