Urner med aske skyllet op på strande: Nu er mysteriet løst

Tre urner skyllede hen over fem dage op på Hollands kyst og skabte stor forvirring. Nu har et rederi endt spekulationerne

Et tysk rederi har undskyldt for en 'meget uheldig episode', da tre fyldte urner dukkede op på et par hollandske strande i slutningen af december.

Urnerne satte spekulationerne i gang, og mange undrede sig over, hvordan de dog var endt der, og hvad der var i dem.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt The Guardian, Algemeen Dagblad og Ostzee-Zeitung.

Ifølge det hollandske medie RTL News er urnerne alle fra det samme krematorium. De er fundet over de seneste fem dage af en 14-årig dreng, en fisker og en kvinde på strandene i henholdsvis Katwijk og Noordswijk, som ligger nord for Haag på den hollandske vestkyst.

Har rejst 750 kilometer

Urnernes aluminiums-låg var alle markeret med fødselsdato, dødsdato og markeret 'til afhentning' fra Greifswald-krematoriet i den nordtyske by Mecklenburg-Vorpommern - næsten 750 kilometer væk.

- Vi undersøgte dem, fordi vi tænkte, at den kunne være brugt til at skjule noget - for eksempel stoffer, fortæller den 14-årige Maarten van Duijn, der var en af dem, der fandt en urne, til KustNieuws.

Han fortæller, at de fik foretaget en undersøgelse af indholdet i urnen. Det viste sig, at det var aske fra mennesker, der var i dem. Men jo mere de fandt frem til, jo mere bizart virkede det.

- Efter at have samlet ting op på stranden i 30 år troede jeg, at jeg havde set alt. Men jeg har aldrig set en fuld urne. Nogle gange ser man en tom urne, som formentlig er faldet over bord, i forbindelse med at man har fordelt aske på havet, men tre fyldte urner? undrede Maartens far Leen over for Algemeen Dagblad.

Stor undren

Ifølge det tyske medie Ostzee-Zeitung var det et stort mysterium, hvordan urnerne var endt ude i vandet. For der er nemlig 'strenge regler i Tyskland for, hvordan man håndterer resterne af afdøde personer'.

En talsmand fra Statsadvokaten i Stralsund, som dækker Greifswald-området, fortæller til Ostzee-Zeitung, at sagen er 'højst usædvanlig', og at anklageren undersøgte, om der kunne være sket en forbrydelse - som usømmelig omgang med lig - der krævede en formel efterforskning.

Men onsdag kom svaret fra det hollandske rederi Trip Scheepvaart of Scheveningen, der hører til i Haag. Rederiet fortæller, at der var planlagt en massebegravelse til søs, men noget gik grueligt galt, da boksen med de tre urner i 'gled ud af hånden på en medarbejder og faldt i havet'.

Silvia Ross, der agerer talskvinde for rederiet, fortæller til det tyske nyhedsbureau DPA, at virksomheden nu har begravet indholdet fra to af de tre urner til søs, og at de snarest vil gøre det samme med den tredje urne.

Se også: Linses sidste farvel: Jeg fik Moppers aske i munden

Se også: Delte kage ud til klassekammeraterne: Skjulte KLAM ingrediens

Se også: Brød ind hos bedemand og stjal svigermors lig