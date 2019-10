Uro og demonstrationer lukker ikonisk kirke i Barcelona

Demonstrationer fortsætter fredag i Barcelona, hvor protesterne betyder, at det ikoniske kirkebyggeri La Sagrada Familia må lukke.

Det oplyser en kilde fra myndighederne til nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge La Sagrada Familias officielle twitterkonto har en gruppe demonstranter stået foran indgangen, og man kan derfor ikke komme ind i kirken, som omkring 4,5 millioner mennesker besøger hvert år.

Baggrunden for de seneste dages ballade er, at Catalonien i 2017 forsøgte at løsrive sig fra Spanien. 90 procent stemte dengang for uafhængighed, men afstemningen blev erklæret grundlovsstridig, og flere catalanske ledere blev afsat, og de har i denne uge fået lange fængselsstraffe. Video/redigering: Reuters/Signe Skov

Dertil kommer, at 20 millioner årligt besøger området for at få et kig på det spektakulære bygningsværk udefra.

Demonstrationerne foregår fredag for femte dag i træk, og aktivister har blokeret flere veje i den nordøstlige region, som afskærer den store motorvej mod Frankrig. Desuden strejker arbejdere.

Adskillige tusinde demonstranter er ved at afslutte vandringer fra fem byer med retning mod Barcelona. De ventes at nærme sig den catalanske hovedstad omkring fredag klokken 17, og det skal ende med endnu en stor demonstration.

Demonstranter fylder motorvejen lidt uden for Barcelona. Foto: Pau Barrena/AFP/Ritzau Scanpix

Selv om der de seneste dage allerede har været store demonstrationer, så ventes fredagens demonstration at blive den største.

De seneste dages store uro i Spanien er kommet som følge af en række fængselsdomme til tidligere separatistledere.

Dommene faldt ved Spaniens højesteret mandag. Blandt de dømte var den tidligere catalanske vicepræsident Oriol Junqueras, der fik 13 års fængsel. Otte andre tidligere separatistledere fik mellem ni og 12 års fængsel.

Foto: Pau Barrena/AFP/Ritzau Scanpix

Samme dag blev en ny arrestordre udstedt på den catalanske ekspræsident Carles Puigdemont. En lignende ordre blev droppet af Spaniens højesteret tilbage i 2018.

Fredag har Puigdemont overgivet sig til myndighederne i Belgien, men han afviser at lade sig udlevere til Spanien.

