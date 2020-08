Uro om prestigebyggeri: Nu skal betonen undersøges

Ved du noget om sagen eller tilfælde af groft byggesjusk, så skriv til Ekstra Bladets journalist på MR@eb.dk.

Betonfundamentet under et knap 90 meter højt højhus på Amager i København skal nu undersøges af Teknologisk Institut.

Det viser aktindsigter hos Københavns Kommune, Ekstra Bladet har fået.

Sagen om fundamentet under prestigebyggeriet på grunden førte 25. marts til en politianmeldelse af ejer af grunden og entreprenør på byggeriet, Bach Gruppen, fremgår det af aktindsigten.

Baggrunden for politianmeldelsen var, at kommunen ikke mente, at entreprenørfirmaet med base i Viborg havde fremsendt fyldestgørende dokumentation for, hvorfor betonen brugt til fundamentet i højhuset tilsyneladende var af en anden type, end den som rådgivningsfirmaet Norconsult havde anbefalet til byggeriet.

Politianmeldt

Da entreprenøren ikke svarede inden for påbuddets svarfrist, meldte kommunen selskabet til politiet for ikke at have efterkommet påbuddet.

I samme ombæring oversendte kommunen også alt materiale i sagen til ordensmagten.

Man afventer nu resultatet af Teknologisk Instituts prøver af betonen før man vurderer eventuelt videre skridt i sagen, lyder det fra Københavns Kommune.

- Da sagen er videresendt til politiet, fortsætter arbejdet der. Københavns Kommune vejleder politiet omkring sagen, mens Teknologisk Institut undersøger betonen. Både kommunen og politiet modtager resultaterne af den tekniske undersøgelse.

- Vi forventer en dialog med politiet derefter, for næste skridt i sagen, skriver Kevan Kjølby Hansen, enhedschef i Københavns Kommune, i en mail.

Politiet vil ikke kommentere, præcis hvad man undersøger, men der er en aktiv efterforskning, lyder det. Beslutningen om at få involveret Teknologisk Institut har politiet været inde over, oplyser Københavns Kommune.

Grund har indbragt historisk salg Faste Batteri er en grund på næsten syv hektar, der blev købt af Bach Gruppen, der har hjemme i Viborg, i 2007. Byggeprojektet kaldes også Bryggens Bastion og ligger ved Njalsgade på Amager. Der er planlagt 125.000 kvadratmeters bolig- og erhvervsareal, og grunden skal blandt andet rumme to højhuse. Ét højhus skal være på 23 etager og cirka 86 meter højt, som denne sag omhandler, mens højhuset i modsatte ende ud mod Ørestads Boulevard bliver 99 meter højt fordelt på 30 etager. Opførslen af Bryggens Bastion ventes at tage 8-10 år fra 2017, og ser ud til at blive særdeles indbringende for Bach Gruppen. I slutningen af juli meddelte Viborg-selskabet, at det havde lavet sin største handel nogensinde på i alt 740 millioner kroner. Pengene kommer fra den store amerikanske ejendomsinvestor Nuveen Real Estate, der har investeret i byggeriet på grunden kaldet 'Campus'. Kilder: Bach Gruppen, BryggensBastion.dk, Dansk Arkitektur Center, Viborg Stifts Folkeblad. Vis mere Luk

Anden beton brugt

Bach Gruppen erkender, at selskabet har brugt andre typer af beton, end de havde fået anbefalet af rådgiveren, men der er ingen problemer med hverken kvaliteten af betonen eller dens styrke, forsikrer Lene Christensen, direktør i Bach Gruppen.

- Det er rigtigt, at vi har brugt andre typer af beton til bundpladen, end dem rådgiveren (Norconsult, red.) har foreskrevet, men jeg vedkender mig ikke, at de er forkerte. Grunden til, at vi har brugt nogle andre typer, skyldes nogle praktiske årsager, siger hun.

Mens Bach Gruppen hyrede ingeniørfirmaet Norconsult til at anbefale bl.a. hvilken type af beton, der skulle bruges til fundamentet, så spurgte Viborg-selskabet ikke Norconsult eller andre til råds, da man valgte at bruge andre typer af beton.

- Det var vores egen betonbyggeleder, der tog beslutningen, og det må man også godt, siger Lene Christensen.

Hun fortæller desuden, at der ingen problemer har været under hverken støbningen af fundamentet eller betonen i andre dele af byggeriet.

Norconsults anbefalinger om blandt andet brug af beton indgik som grundlag for, at Københavns Kommune gav Bach Gruppen byggetilladelse. Kommunen oplyser i øvrigt, at man har en god dialog og samarbejde med entreprenøren.

Rådgiver: Svagere beton brugt

Bach Gruppen har ifølge direktøren Lene Christensen allerede solgt højhuset, men hun vil ikke røbe køberen. Foto: Anthon Unger.

Der er ikke i krav om, at entreprenører skal bruge uvildige rådgivere til for eksempel at anbefale, hvilken type af beton, der skal bruges, eller at det ikke kan besluttes at bruge en anden betontype, der også lever op til reglerne.

Men har man brugt en rådgiver, bør man også høre denne, hvis man ændrer på centrale ting som for eksempel betontypen til fundamentet.

Det mener i hvert fald Mikkel Kragh, der er civilingeniør samt professor og sektionsleder på Institut for Teknologi og Innovation på Syddansk Universitet.

- Hvis man afviger fra anbefalingerne fra rådgiveren, vil det være naturligt, at man informerer rådgiver om det, og at man sikrer sig, at det er i orden. Det er usædvanligt, at en entreprenør selv går ind og ændrer på det uden at forelægge det for rådgiver.

- Det er god praksis at gøre opmærksom på det, hvis man afviger fra anbefalingerne, og så få rådgiveren til at godkende det, siger han og understreger, at han ikke vil kommentere den konkrete sag, men udtaler sig generelt.

Ingen sikkerhedsrisiko

Efter Københavns Kommune gav Bach Gruppen et påbud om at redegøre for brugen af beton i fundamentet, henvendte entreprenøren sig til sin rådgiver Norconsult.

Af en redegørelse udarbejdet af Norconsult, som Bach Gruppen har fremsendt, konkluderer ingeniørerne, at bundpladens styrke er svagere i forhold til det anbefalede. Dog er reduktionen ikke af en problematisk størrelse, lyder det.

'På den baggrund vurderes den reducerede styrke ikke at have nogen betydning for bygningens sikkerhed,' skriver Norconsult i redegørelsen.

Norconsult anbefalede i samme ombæring, at der blandt andet blev udtaget prøver fra fundamentet og sendt til test hos Teknologisk Institut.

Til grund for Norconsults rapport ligger følgesedler for køb af beton, som Bach Gruppen har sendt til Norconsult. Hvornår resultatet af Teknologisk Instituts undersøgelse foreligger er uvist.