Uro ved minkfarm: Nægter at gå med til 'nedslagtning'

Flere minkavlere ved den lille by Gjøl, som ligger ved nordkysten af Limfjorden, må tidligt torsdag have følt, at det var en rød sol, som steg op i øst, efter at aftalen om aflivning af mink i aftes kom på plads.

Lige nu holder politi og hjemmeværn ude foran en minkfarm i Gjøl og afventer Fødevarestyrelsen.

Minkavleren har lige meddelt en dyrlæge, at han nægter at underskrive aftalen om 'nedslagtning' af sine mink.

Ude ved flere farme står der lige nu store, tomme containere i lange rækker. Klar til at blive fyldt.

I går aftes kom aftalen for kompensation på plads, der nu gør, at der fra i dag af skal aflives over en million mink fra 150 minkfarme over det næste stykke tid grundet coronasmitte.

En minkfarm i Gjøl i Vendsyssel står øverst på to-do-listen for aflivningsholdet, men minkavler Poul Frederiksen har ikke tænkt sig at lade dem komme ind på sin grund.

En farm med 40.000 mink og corona

Poul Frederiksens minkfarm er en af de coronaramte gårde, hvor smitten har bredt sig.

Han har cirka 40.000 mink, der nu skal aflives, efter aftalen kom på plads i går aftes, og han er langtfra tilfreds med aftalen, hvor en minkfarm med coronasmitte kun får 20 procent i kompensation for driftstab. Farmene uden smitte, hvor der dog stadig skal aflives, får 100 procent dækket.

Det er Fødevarestyrelsen sammen med Beredskabsstyrelsen, der står for at skulle aflive en million pelsdyr.

Mink er særligt udsat for corona Virolog Anders Fomsgaard om coronasmitte og mink: - Hvorfor snakkes der så meget om smitte blandt mink og ikke andre landbrugsdyr? - Der er blevet testet på andre dyr som køer, svin og rotter, men de virker ikke modtagelige over for virussen. Til gengæld bliver katte og fritter (i tæt familie med mink, red.) virkelig nemt smittet med virussen. Og ja, selvfølgelig flagermus.



- Kan mennesker smitte mink og/eller omvendt? - Ja smitten kan gå begge veje, ud fra hvad vi kan se. Vi kan også se, når vi tester, om det er minken, der har smittet mennesket, eller mennesket, der har smittet minken. - Hvor kommer smitten fra på minkfarmene fra? - Det er stadig lidt et mysterium, hvordan smitten på minkfarmene kun har bredt i Nordjylland og nu i Midtjylland. Det kan godt være så simpelt, at mennesket har smittet minken, men det forklarer ikke, hvorfor minkfarme i resten af landet er gået fri indtil nu. - Minkavlerne tror, at det kan komme fra mågers afføring. Er det sandsynligt? - Fugle virker ikke til at blive smittet med corona, så ikke umiddelbart. Om fuglene så bærer virussen udenpå, det kan ikke udelukkes 100 procent.

Aflivning på raske farme

Efter at coronasmitte på minkfarme i Nordjylland og Midtjylland har taget fart, har regeringen besluttet, at besætninger af mink skal aflives for at inddæmme smitten.

Det kommer også til at gå ud over raske minkfarme, da alle gårde inden for en radius af 7,8 kilometer fra den smittede minkfarm også skal have deres mink aflivet.

I Gjøl ligger minkfarmene som et tæppe hen over landskabet, og med kun et par kilometer mellem hver af de cirka 50 minkfarme i området kan en del altså se frem imod at skulle få sine mink aflivet.

Minkfarmene får også dækket tabet af skind. De kan enten få en standardiseret tabspris udbetalt med det samme, eller de kan vente, til næste års priser på minkskind kendes.