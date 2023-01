Uroen har ulmet: - Stor frygt for uroligheder

Der har længe været optræk til store uroligheder i Brasilien.

Sådan lyder det fra seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier Marie Kolling, der forsker i brasilianske forhold, søndag aften.

- Den brasilianske befolkning er meget polariseret, og der har i længere tid været mange eksempler på antidemokratiske demonstrationer og tiltag, som den tidligere præsident Jair Bolsonaro har legitimeret, siger hun til Ekstra Bladet.

Foto: Adriano Machado/Ritzau Scanpix

Udmeldingen kommer, efter at en større menneskemængde søndag aften er trængt i Brasiliens demokratiske hjerte, parlamentsbygningen Esplanada dos Ministerios i hovedstaden Brasilia.

Der er ligeledes udbrudt tumult og voldelige sammenstød mellem menneskemængden og politiet.

Marie Kolling nævner blandt andet, at en mindre del af den brasilianske befolkning - som er tilhængere af Bolsonaro - uge efter uge har demonstreret foran militærkaserner rundt omkring i landet. Formålet har været at appellere til, at militæret skulle gennemføre en magtovertagelse for at forhindre, at Lula kunne tiltræde som præsident.

Tilhængere af den tidligere brasilianske præsident Jair Bolsonaro har stormet parlamentet. Foto: Adriano Machado/Ritzau Scanpix

Har holdt vejret

Det er ifølge lokale medier såkaldte 'bolsonaristas', der har stormet kongressen. Demonstranterne er tilhængere af Brasiliens forrige præsident Jair Bolsonaro. Den stærkt højreorienterede Bolsonaro tabte præsidentvalget 30. oktober 2022 til Luis Inacio Lula da Silvas.

Lula - som han kaldes i folkemunde - blev taget i ed som præsident 1. januar, og den seneste tid har brasilianerne holdt vejret i frygt for voldelige optøjer, siger Marie Kolling.

- Op til indsættelsen af Lula 1. januar var der stor frygt for, at der ville ske uroligheder. Det har ulmet, og der har været flere situationer, hvor man har været bange for, at nu går det løs, siger Marie Kolling.