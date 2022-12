Uroligheder i Paris efter skuddrab

Store protester og uroligheder er brudt ud i Paris, efter en 69-årig mand skød og dræbte tre personer ved samlingsstedet for Det Kurdiske Demokratiske Råd i Frankrig.

Det skriver flere medier, herunder Reuters og Le Parisien.

Den i første omgang fredelige demonstration har udviklet sig voldeligt, og en gruppe mennesker angriber flere steder det kampklældte politi det samme sted, hvor skyderiet foregik. Fransk politi har i samme omgang brugt tåregas mod demonstranterne,

På Reuters' livefeed fra Paris kan man se politibiler ankomme og afbrændinger flere steder.

Dræbte og sårede

Den 69-årige mand bag skyderiet har såret flere, ud over de tre dræbte, og ifølge AFP skulle flere været blevet bragt på hospitalet.

Den 69-årige mand skulle ligeledes være blevet bragt på hospitalet i kritisk tilstand.

Ifølge Le Monde er gerningsmanden af fransk nationalitet, og han er kendt af politiet for at have begået to drabsforsøg i henholdsvis 2016 og igen i 2021.