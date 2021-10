USA åbner for færdigvaccinerede

Danskere kan igen se frem til en shoppetur i New York City efter 8. november, når USA åbner for rejser fra fuldt vaccinerede udlændinge

Hvis du er færdigvaccineret mod coronavirus, så bliver det snart muligt at rejse ind i USA igen.

Det er meldingen fra Det Hvide Hus fredag skriver flere store internationale medier - heriblandt Reuters, New York Times og AP.

Amerikanerne skulle dermed åbne op for besøgende udlændinge allerede fra 8. november i år.

For at komme ind kræver de, at udenlandske statsborgere kan fremvise bevis på vaccination og en negativ coronatest, der er maksimalt tre dage gammel.

Det bliver muligt at rejse ind i USA, hvis du har fået en vaccine, der er godkendt af de amerikanske myndigheder eller Verdenssundhedsorganisationen (WHO). For danskere er det lige til, da det indkluderer alle vacciner, der er blevet givet i Danmark.