USA begynder at fyre uvaccinerede soldater fra hæren

USA begynder onsdag at fjerne uvaccinerede soldater fra hæren.

Det oplyser den amerikanske hær i en meddelelse onsdag.

Soldater, som nægter at blive vaccineret mod coronavirus, vil blive afskediget.

Hæren kom sidste år med ordren om, at alle i hæren skulle vaccineres. Langt størstedelen har efterfulgt ordren. Men de, som har nægtet, bliver nu fyret.

- Hærens parathed afhænger af soldater, som er klar til at træne, sætte ind, kæmpe og vinde vores nations krige.

- Uvaccinerede soldater udgør en risiko for styrken og sætter paratheden på spil, siger Christine Wormuth, hærens øverste embedsmand i det amerikanske forsvarsministerium.

Godt 3000 soldater har fået skriftlige reprimander, fordi de har nægtet at følge ordren om at blive vaccineret. Hvis ikke de begynder et vaccinationsforløb inden for syv dage, står de til fyring.

Soldater har haft mulighed for at bede om undtagelse fra ordren af for eksempel medicinske eller religiøse årsager.

En opgørelse fra sidste uge viser, at seks personer har fået godkendt undtagelse af medicinske årsager. 656 har fået afvist anmodningen.

Ingen er endnu blevet undtaget af religiøse årsager. 266 har fået afvist sådan en anmodning.

Personer, som har søgt om at slippe for vaccinen, hvis anmodning ikke er behandlet endnu, er undtaget indtil videre. Det gælder samlet set 5870 soldater.

Ifølge samme opgørelse er 96 procent i hæren færdigvaccineret. Det samme er 79 procent af hærreserven.

Da ordren i sin tid blev meddelt, var forventningen fra embedsmænd, at alle soldater ville lade sig vaccinere.

Men nogle nægter altså, hvilket nu koster dem en fyreseddel, hvis ikke de selv allerede har forladt hæren.