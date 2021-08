USA dræbte to højtstående ledere af Islamisk Stat i et droneangreb

Klokken 17.00 lørdag dansk tid indkaldte amerikanerne til pressemøde i Pentagon om situationen i Afghanistan. Her blev det bekræftet, at to højtstående medlemmer af terrorbevægelsen Islamisk Stat blev dræbt i et droneangreb fra amerikansk hånd

På et pressemøde lørdag eftermiddag bekræftede en talsmand fra det amerikanske militær, at fredagens droneangreb i de østlige egne af Afghanistan har taget livet af to højtstående profiler i terrorbevægelsen Islamisk Stat.

I samme ombæring blev et tredje medlem af Islamisk Stat Khorasan (IS-K) såret. Ingen civile skulle ifølge generalmajor Hank Taylor fra det amerikanske militær været blevet ramt under angrebet.

Angrebet var et direkte modsvar på IS-K's angreb i Kabuls lufthavn torsdag, der officielt kostede 72 afghanere og 13 amerikanere livet.

Men det uofficielle dødstal lød fredag på mindst dobbelt så mange. En højt placeret embedsmand i det afghanske sundhedsvæsen oplyste til Wall Street Journal, at antallet af dødsofre er oppe på næsten 200.

Forsvarer amerikanske interesser

Amerikanere slog fast på pressemødet, at de har i sinde at forsvare amerikanske interesser i Afghanistan.

John Kirby fra det amerikanske forsvarsministerium slog på pressemødet fast, at amerikanerne vil være i stand til at forsvare sig selv, så længe operationen i Afghanistan er under afvikling.

Amerikanerne vil fortsætte evakueringen helt frem til fristen, der udløber 31. august. Alene i dag er det lykkedes amerikanerne at få 1400 evakueret ud af landet.

Ifølge Reuters har USA under 4000 soldater tilbage i Afghanistan.