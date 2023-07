USA: Endnu et Novo-middel i restordre

Det danske medicinalfirmas lægemidler mod fedme er i høj kurs på det amerikanske marked, men også her i Danmark. Nu er et ældre lægemiddel også i restordre

Endnu et af Novo Nordisks vægttabsmidler er nu ramt af forsyningsproblemer. Det skriver MedWatch, som henviser til mediet Bloomberg.

Denne gang er der tale om det ældre vægttabsmiddel med navnet Saxenda, som der er opstået mangel på på det amerikanske marked.

Saxenda var forløberen til det nye slankemiddel Wegovy, der kom på markedet i USA i 2021 og senere også kom til Danmark og Norge, hvor efterspørgslen på midlet har været stor.

Manglen på Saxenda ventes at vare ind i 2024.

Stor efterspørgsel herhjemme

Forsyningsproblemerne skyldes en generel stigning i efterspørgslen på medicinalgigantens vægttabsmidler, hvis popularitet er eksploderet.

Novo Nordisk har således haft svært ved at følge med efterspørgslen på Wegovy. Det har fået flere til at søge mod lignende midler, og det er altså en af årsagerne til, at nu også Saxenda er svært at få fat i i USA.

Samme tendens har man set med diabetesmedicinen Ozempic, der foruden at blive brugt til diabetespatienter altså også kan have en effekt på vægttab.

Også herhjemme har man mærket tendensen. Her er der således akut mangel på Ozempic, og det har haft negative konsekvenser for flere diabetikere, som ikke har kunnet få deres medicin.

Opjusterer forventninger

De første tre måneder på på det danske marked fik Wegovy stor succes, hvilket i april fik Novo Nordisk til at opjustere forventningerne til regnskabsåret.

2. februar lød forventningen, at omsætningen og driftsresultatet ville vokse mellem 13 og 19 procent sammenlignet med sidste år.

Med opjusteringen forventede medicinalfirmaet en stigning i salget på 24 til 30 procent og en stigning i driftsresultatet på 28 til 34 procent.