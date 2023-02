USA enig med FN: Al-Qaida har fået ny leder

Ligesom FN er det de amerikanske myndigheders opfattelse, at Al-Qaida har fået ny leder.

Det fortæller en talsperson fra det amerikanske udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vores vurdering er på linje med FN - at Al-Qaidas nye de facto-leder, Saif al-Adel, er bosat i Iran, lød det fra talspersonen.

Talspersonen refererer til en FN-rapport, der udkom tirsdag, hvori man vurderede, at al-Adel er den nye leder af gruppen, men at man tøvede med formelt at udnævne ham som 'emir', af hensyn til oplysninger om, at Taliban i Afghanistan ikke anerkender den tidligere leders død.

Veteran

Manden, som både FN og USA mener er gruppens nye leder, har en fortid i de egyptiske specialstyrker, skriver AFP.

Annonce:

De amerikanske myndigheder har i tidligere rapporter beskrevet, at 62-årige Saif al-Adel desuden længe har været en del af Al-Qaida, og at han sågar været med til at træne nogle af de flykaprere, der udførte angrebet på World Trade Center 11. september 2001.

Han menes desuden at have opholdt sig i Iran siden begyndelsen af 00'erne, og han skulle være en af de bedst kamptrænede i gruppen.

Dræbt af USA

Den tidligere leder, Ayman al-Zawahiri, blev ifølge USA's myndigheder dræbt af et amerikansk missil i Kabul sidste år.

Han overtog efter Osama Bin Laden, der blev dræbt af amerikanske elitesoldater i 2011.

Ayman al-Zawahiri var uddannet øjenkirurg, men var ifølge BBC i flere år Osama Bin Ladens højre hånd.

BBC kalder ham desuden, baseret på vurderinger fra eksperter, den 'operationelle hjerne' bag angrebet 11. september 2001.