USA enige om corona-krisepakke til knap 2000 milliarder dollars

Forhandlere fra Trump-regeringen og amerikanske senatorer er enige om en økonomisk krisepakke i USA, der skal afbøde coronavirussets økonomiske effekter.

Det oplyser Eric Ueland, embedsmand i Det Hvide Hus, ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

- Vi har en aftale, siger Ueland ifølge nyhedsbureauet efter flere dage med forhandlinger.

Hjælpepakken ventes at kunne blive på op mod 2000 milliarder, men detaljerne i aftalen står endnu ikke klar.

Stemt ned to gange

Ifølge flere amerikanske medier, herunder LA Times, indeholder krisepakken en direkte økonomisk håndsrækning til de fleste amerikanske samt en fond til kriseramte virksomheder.

Pakken er to gange i løbet af de seneste dage blevet stemt ned i Senatet.

Den amerikanske finansminister, Steven T. Mnuchin, og Demokraternes mindretalsleder i Senatet, Chuck Schumer, har forhandlet på højtryk de seneste dage og nåede natten til onsdag dansk tid til enighed.

Mindst 400 er døde med coronavirus i USA, og der er over 33.000 bekræftede smittetilfælde. Det forventes, at der er et meget stort mørketal.

Guvernører i en lang række delstater har sendt en tredjedel af befolkningen i landet hjem og sat en stopper for store dele af forretningslivet.

