USA forbyder Huawei-produkter

Hvis du skal til USA, er det ikke længere sikkert, at du kan have din Huawei-telefon med ind i Guds eget land.

Huaweis-produkter er nemlig netop blevet tilføjet til en amerikansk forbudsliste, der forbyder brugen af Huawei-telefon.

Det bekræfter FCC, der er den amerikanske telekommunikationsmyndighed, i et dekret.

'Disse nye regler er en vigtig del af vores fortsatte indsats mod at beskytte den amerikanske befolkning fra nationale sikkerhedstrusler, der kommer fra telekommunikation', udtaler forkvinde for myndigheden, Jessica Rosenworcel i pressemeddelsen.

'Utroværdigt kommunikationsudstyr'

Ifølge Rosenworcel er forbuddet en nødvendig foranstaltning for at sikre landets sikkerhed.

Myndigheden lægger vægt på, at deres seneste tiltag kommer for at beskytte landet mod 'utroværdigt kommunikationsudstyr'.

Forbuddet kan blive effektueret som følge af en lov, der trådte i kraft i 2021. Loven gør det muligt at sætte ind overfor udstyr, som anses for at være truende overfor landets nationale sikkerhed.

Forbuddet kommer som det seneste skud på stammen fra den amerikanske telekommunikationsmyndighed, der har igangsat en længere række tiltag for at holde landets netværk sikkert.

Udover Huawei er produkter fra ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision og Dahua Technology også fremover bandlyst i USA.