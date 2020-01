USA: Forlad Irak øjeblikkeligt

Den amerikanske ambassade i Irak opfordrer amerikanske borgere til 'øjeblikkeligt at forlade' landet

USA's ambassade i Irak opfordrer amerikanske borgere til "øjeblikkeligt at forlade Irak" efter et dødeligt angreb på en af Irans ledere.

- Amerikanske borgere bør tage afsted med fly, hvis det er muligt, og hvis det ikke kan lade sig gøre, så søge til andre lande over land, lyder det i en erklæring fra ambassaden.

Det amerikanske droneangreb tidligt fredag ved Bagdads lufthavn dræbte den iranske kommandant Qassem Soleimani. I den kolonne af biler, der blev ramt, befandt der sig også fremtrædende folk fra en iransk støttet milits.

Ifølge BBC kan der blandt de dræbte også være en repræsentant for Hizbollah i Libanon.

Selv om det amerikanske angreb fandt sted ved lufthavnen, så er der stadig fly, der letter, siger sikkerhedskilder til AFP.

Soleimani var leder af en elitestyrke inden for den iranske revolutionsgarde. Han blev af mange anset for at være den mest indflydelsesrige leder i Iran næstefter ayatollah Ali Khamenei.

LIVE

Iraks premierminister, Adel Abdul Mahdi, fordømmer angrebet på den iranske kommandant og siger, at det vil "udløse en ødelæggende krig i Irak".

Også den irakiske militærkommandant Mahdi al-Muhandis blev dræbt under det amerikanske droneangreb.

Han var næstkommanderende i den magtfulde irakiske milits al-Shaabi, der støttes af Iran.

- Mordet på en irakisk militærkommandant på en officiel post er en aggression mod landet Irak, dets stat, dets regering og dets folk, siger Mahdi.

Mahdi lader forstå, at der ikke er meget, som længere binder den irakiske regering og USA sammen. Han kalder USA's angreb i Bagdad "en åbenlys krænkelse af de betingelser, der tillader tilstedeværelse af amerikanske soldater" på irakisk jord.

Siden USA's invasion af Irak i 2003, der blev støttet af blandt andet danske og britiske styrker, har der været amerikanske soldater i Irak.