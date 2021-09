USA frygter at FN-topmøde bliver superspreder-event

Mette Frederiksen deltager på et FN-møde i New York, hvor over 100 verdensledere samles for første gang, siden coronapandemien ramte

Når verdens ledere - herunder vores egen statsminister, Mette Frederiksen - samles til FN's generalforsamling i New York tirsdag, kan det udvikle sig til en decideret superspreder-event.

Det frygter i hvert fald USA forud for generalforsamlingen, der er det første fysiske møde af sin slags, siden coronapandemien ramte. Det skriver CNN.

Til mødet samles præsidenter, premierministre og udenrigsministre fra hele verden i den amerikanske storby, selvom værtslandet selv har foreslået, at mødet holdes virtuelt.

Generalforsamlingen strækker sig fra 14.-27. september, men de vigtigste debatter, hvor toplederne deltager, er skemalagt til i morgen tirsdag - 21. september.

I alt 72 statsoverhoveder og 30 regeringschefer ventes at dukke op. Mette Frederiksen tog afsted mod New York i går.

Ti lande har brugt 73 procent af vaccinerne

Bekymringen for en superspreder-event skyldes, at mange fattige nationer endnu ikke er nået særlig langt med vaccinationerne mod covid-19.

Ifølge WHO var der i sidste uge givet 5,7 milliarder vaccinedoser globalt, men 73 procent af dem - altså næsten 4,2 milliarder doser - er fordelt mellem bare ti lande.

- Vi er bekymrede for, at FN-mødet kan blive en superspreder-event, siger Linda Thomas-Greenfield, som er amerikansk FN-repræsentant, til CNN.

- Vi er nødt til at lave en række foranstaltninger, som gør, at det ikke sker, tilføjer hun.

Kræver vaccinationspas og negativ test

Det betyder blandt andet, at deltagere på FN-mødet vil blive afkrævet bevis for, at de er vaccineret, hvis de vil på restaurant eller i motionscenter i det afgrænsede FN-område.

FN tilbyder i forbindelse med mødet vaccinationer til dem, der ikke allerede er vaccineret.

I forvejen kræves det, at alle, der rejser ind i USA, kan fremvise en negativ coronatest.

Og samtidig opfordrer Linda Thomas-Greenfield til, at alle nationer sikrer, at 'deres handlinger ikke er til fare for sundheden og sikkerheden for befolkningen i New York og alle deltagerne til FN-mødet, samt at de ikke tager covid-19 med tilbage til deres hjemlande.'

Møder modstand

Kravet om vaccinationspas møder modstand fra flere lande. Herunder Brasilien, hvis præsident, Jair Bolsonaro, er udtalt corona-skeptiker - til trods for at han selv har været ramt af den verdensomspændende virus.

Også den russiske FN-ambassadør har klaget over kravet om vaccinationspas, blandt andet fordi det er urimeligt for mennesker, der af medicinske årsager ikke kan blive vaccineret.

Derudover er han utilfreds med, at Ruslands Sputnik-vaccine ikke er godkendt i USA.

