USA godkender endnu en pille til behandling af corona

USA' lægemiddelstyrelse, FDA, har torsdag - for anden dag i træk - godkendt en pille til behandling af coronasygdom.

Det oplyser Patrizia Cavazzoni, der er forsker ved styrelsen.

Det er en pillebehandling fra medicinalselskabet Merck, der torsdag har fået grønt lys til brug hos særligt udsatte personer.

Onsdag blev også en pillebehandling fra Pfizer godkendt af FDA.

Pillerne har i studier vist, at de kan reducere antallet af indlæggelser og dødsfald ved brug hos særligt sårbare personer.

Men selv om begge piller har vist sig effektive, er det umiddelbart Pfizers lægemiddel, der i studier ser ud til at være mest lovende.

Pfizers behandling består af to piller under navnet Paxlovid. De skal tages cirka hver 12. time i fem døgn. Behandlingen skal sættes i gang så hurtigt som muligt efter konstateret smitte hos sårbare personer.

Pfizers behandling nedbringer risikoen for indlæggelse og dødsfald hos sårbare med 88 procent. Det viser et studie blandt 2200 personer.

Mercks pille reducerer risikoen med omkring 30 procent.

Den danske regering har planer om at indkøbe begge typer behandling for sammenlagt 450 millioner kroner. Der er afsat knap 50 millioner kroner til Mercks pille og godt 400 millioner kroner til Pfizers.

Sundhedsstyrelsen i Danmark har godkendt Mercks pille til behandling af personer på 18 år eller mere med øget risiko for et alvorligt coronaforløb.

Mercks pille sælges under navnet Legavrio.

Sundhedsstyrelsen har endnu ikke godkendt brug af Pfizers pille.

Ingen af de to lægemidler er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). EMA har dog lagt op til, at lande godt selv kan beslutte at godkende pillerne, hvis der er brug for det i kampen mod corona.

Medicinalgiganten Pfizer har spillet en anden stor rolle under coronapandemien ved at udvikle en coronavaccine sammen med BioNTech.