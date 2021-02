USA: Hjælpepakker kan være lænset for 100 milliarder dollar

Hjælpepakker til de millioner af mennesker, der i USA har mistet deres arbejde i coronakrisen, bliver i stor stil udnyttet af individuelle svindlere og internationale forbrydernetværk, som opererer online.

Efter alt at dømme er der tale om uberettigede udbetalinger på langt over 100 milliarder dollar, hvilket svarer til 614 milliarder kroner.

Det skriver NBC News.

Hastværk med at frigive bevilgede midler på 630 milliarder dollar har skabt et slaraffenland for svindlere, som ved hjælp af falske ansættelsespapirer og opsigelser har kunnet suge enorme summer ud af hjælpepakkerne.

Staten Californien har som en af få evalueret og revideret hjælpeprogrammet, skriver NBC News, og det har afsløret et tab på 11 milliarder dollar, som altså er stjålet fra de amerikanske skatteydere.

Historisk bedrag

Svindlen i Californien kan dog vise sig at være endnu mere omfattende og nå op på måske 30 milliarder dollar, skriver NBC News.

- Dette er uden tvivl det største bedrag, myndighederne i Californien nogensinde har været udsat for, siger Vern Pierson, formand for sammenslutningen af offentlige anklagere.

- Det står mere og mere klart, at der kan være tale om bedrag af historisk omfang på nationalt plan. Tabet for skatteyderne er svimlende, siger han til NBC News.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet har opgjort, at der pr. 1. februar er indgivet 198 anmeldelser om svindel relateret til hjælpepakker i Danmark.

Anmeldelserne vedrører et samlet beløb på knap 70 millioner kroner, hvoraf kun en mindre del faktisk er udbetalt. Samlet er der beslaglagt 17,6 millioner kroner i svindelsagerne.

