USA indgår aftale med Huawei om at frigive finanschef

USA har indgået en aftale med den kinesiske telegigant Huawei om at lade selskabets finanschef, Meng Wanzhou, forlade Canada og rejse hjem til Kina.

Hun blev tilbageholdt under en mellemlanding i Vancouver i Canada i december 2018.

Den aftale, som USA's justitsministerium nu har indgået med Huawei, indebærer, at Meng Wanzhou erkender, at hun har forbrudt sig mod de sanktioner, USA har pålagt Iran.

Men der vil ikke være tale om, at hun erklærer sig skyldig i de mest alvorlige af anklagerne, skriver New York Times.

Til gengæld skal de amerikanske anklagere droppe tiltalen mod hende, skriver avisen.

Aftalen skal godkendes af en dommer for at være endelig. Det sker i New York fredag aften dansk tid.

Aftalen omfatter kun Meng Wanzhou. USA opretholder andre sigtelser mod Huawei, oplyser to kilder til nyhedsbureauet Reuters.

Meng blev pågrebet på baggrund af en amerikansk udleveringsanmodning, efter at Huawei blev anklaget for at have brudt USA's sanktioner mod Iran.

USA anklager hende for spionage og økonomisk svindel. Hun nægter sig skyldig.

Hvis aftalen falder endegyldigt på plads, og Meng får lov at rejse hjem til Kina efter næsten tre års ufrivilligt ophold i Canada, ventes det at lette spændingerne mellem USA og Kina. Det skriver Reuters.

Det kan også åbne mulighed for løsladelsen af to canadiere, der er fængslet i Kina. Det er forretningsmanden Michael Spavor og den tidligere diplomat Michael Kovrig.

I august idømte en kinesisk domstol Spavor 11 års fængsel for spionage.

De to canadiere blev anholdt i Kina kort efter, at Meng blev tilbageholdt i Canada i 2018.

Den 49-årige Meng Wanzhou er datter af Huaweis grundlægger, Ren Zhengfei.

Det var ikke umiddelbart muligt for Reuters at få en kommentar fra den kinesiske telegigant eller fra Mengs advokat.