USA investerer tocifret milliardbeløb i Thulebasen

USA og det amerikanske luftvåben investerer massivt i vedligeholdelsen af sin militærbase Thulebasen i det nordvestlige Grønland.

En 12-årig kontrakt på op mod 3,95 milliarder dollar er blevet tildelt til det grønlandskejede selskab Inuksuk A/S.

Det oplyser USA's ambassade i København i en pressemeddelelse.

Beløbsloftet svarer til tæt på 28 milliarder danske kroner.

Inuksuk A/S er et joint venture-selskab. Byggeselskabet Permagreen Grønland ejer 51 procent af Inuksuk, mens Vectrus Services Greenland ejer de resterende 49 procent.

Vectrus Services er det amerikanskejede selskab, der havde servicekontrakten før.

Ejermajoriteten i Permagreen Grønland er hos den danske entreprenør Per Aarsleff A/S.

Ifølge ambassaden skal der leveres tjenester, der blandt andet omfatter flyvepladsoperationer, ingeniørprojekter, miljøstyring, fødevareservice og sundhedstjenester.

Annonce:

Kontrakten påbegyndes i begyndelsen af 2023, hvorefter Inuksuk overtager driften og vedligeholdelsen helt fra 1. oktober 2023.

Ifølge det amerikanske forsvarsministerium var der fire bud på kontrakten.

- USA har igennem mange år haft et tæt samarbejde med den danske og grønlandske regering, og vedligeholdelsen af Thule er afgørende for vores fælles forsvarspartnerskab og arktiske forskningssamarbejde, lyder det fra ambassaden i pressemeddelelsen.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra nyudnævnt udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M).

I 2020 lykkedes det USA, Danmark og Grønland at afslutte årelange forhandlinger om servicekontrakten for Thulebasen.

I mange år var servicekontrakten på dansk-grønlandske hænder, men i 2014 blev kontrakten tildelt Vectrus Services.

Det var ifølge Grønland og Danmark i strid med gældende aftaler med USA, og siden har parterne forhandlet om nye udbudskriterier.

Annonce:

De nye udbudskriterier skulle bidrage til, at fremtidige kontrakter kunne tildeles et dansk/grønlandsk selskab, som det nu er sket.

I maj skrev Berlingske, at en censureret rapport fra en amerikansk kontrolmyndighed viste, at USA agtede at investere i Thulebasen.

Den amerikanske ambassade bekræftede til avisen, at en opgradering af luftbasen var på vej.