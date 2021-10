USA kalder Kinas test af missil meget bekymrende

For første gang bekræfter USA's forsvarschef, general Mark Milley, at Kina har testet et hypersonisk missil.

- Det, vi så, var en meget væsentlig begivenhed med en test af et hypersonisk våbensystem. Og det er meget bekymrende, siger Milley til amerikanske Bloomberg TV.

Tidligere på måneden berettede avisen The Financial Times, at det kinesiske militær havde gennemført en test af et nyt hypersonisk missil.

Adskillige kilder oplyste til avisen, at Kina i august sendte et missil op med en raket af typen Long March.

Missilet, der kan udstyres med atomsprænghoveder, fløj rundt om kloden i lav højde, før det styrede ind mod sit mål, som det missede med cirka 30 kilometer.

Normalt bliver den slags prøveaffyringer meddelt på forhånd, men det skete ikke i dette tilfælde.

Kina benægtede dog og sagde, at det var en rutinetest af et genanvendeligt rumfartøj.

Imidlertid lyder det fra Mark Milley:

- Det er en meget væsentlig teknologisk begivenhed, der fandt sted. Og det har vores fulde opmærksomhed.

Forsvarschefen mener også, at det er 'meget tæt på' at være et Sputnik-øjeblik. Sputnik 1 var navnet på verdens første satellit, som blev skudt ud i verdensrummet af Sovjetunionen i 1957.

Den udløste rumkapløbet med USA midt under den kolde krig.

John Kirby, der er talsmand for USA's forsvarsministerium, afviser endnu engang at bekræfte Kinas test.

Dog siger han, at ethvert større avancement i Kinas militære kapaciteter gør 'meget lidt for at hjælpe med at mindske spændinger' både i forholdet mellem USA og Kina og derudover.

Avancementer som disse er 'forbundet med en udenrigs- og forsvarspolitisk tilgang, der gør brug af afskrækkelse og tvang hos nabolandene for at give efter for Kinas interesser,' mener John Kirby.

I sidste uge blev USA's præsident, Joe Biden, adspurgt, om han var bekymret over kinesiske hypersoniske missiler, da han var i gang med stige om bord på Air Force One, hvortil han svarede 'ja', skrev nyhedsbureauet Reuters.

I slutningen af september foretog Nordkorea ifølge eget udsagn også en test af et hypersonisk missil.

Fordelen ved den slags missiler er, at de kan programmeres til uforudsigelige baner og foretage skarpe manøvrer, når de nærmer sig et mål. Det gør dem vanskelige at overvåge og forsvare sig imod.

I modsætning til ballistiske missiler, der bliver sendt op i en høj bue, så kan et hypersonisk missil følge en langt lavere bane og dermed nå hurtigere frem til et angrebsmål.