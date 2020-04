USA lægger pres på: Alt er ikke som det plejer

Amerikanerne har sendt fly ind over Nordkorea for at blive klogere på, hvad der er sket med Kim Jong-un. Det er der intet usædvanligt i, men de bliver normalt ikke opdaget

Hvad er der sket med Kim Jong-un, og hvordan har han det?

De to spørgsmål forsøger hele verden at få svar på, efter der tirsdag florerede historier om, at Kim Jong-un har alvorlige heldbredsproblemer og måske endda er i livsfare.

Og nu har amerikanerne ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap News sendt en række fly ind over det lukkede land.

Angiveligt er der tale om flyvevåbnets fly med navnet RC-135W Rivet Joint, der mandag fløj ind over blandt andet hovedstaden, Pyongyang.

Det er efter sigende helt normalt, at USA foretager den slags overvågningsflyvninger, men noget er alligevel ikke helt, som det plejer.

En presbold

Normalt bliver den slags fly aldrig spottet, da den slags missioner i sagens natur foregår i al hemmelighed. Derfor er det ganske usædvanligt, at flyet nu bliver observeret, skriver Yonhap News.

Men måske der er en mening med det hele. Flere eksperter spekulerer i, at det amerikanske fly med vilje har afsløret sin position for at lægge pres på Nordkorea.

USA ønsker et svar, og når amerikanske fly svæver rundt i nordkoreansk luftrum, så kan de være tvunget til at reagere.

Torsdag har den nordkoreanske propagandamaskine Korean Central News Agency fortsat ikke sagt et ord om Kim Jong-uns tilstand.

Og flere medier undrer sig over, hvorfor KCNA slet ikke har berørt historien om, at deres leder skulle have alvorlige helbredsproblemer.

USA har angiveligt fået efterretninger om, at Nordkoreas leder, Kim Jong-uns, tilstand skulle være dårlig efter en operation, og at han er 'i alvorlig fare'.

Kina og Sydkorea melder, at det slet ikke er så alvorligt med den nordkoreanske diktator. Faktum er, at kun meget få mennesker kender svaret.

Panikken breder sig

Torsdag skrev mediet NK News, der har specialiseret sig i nyheder fra Nordkorea, at panikken er begyndt at brede sig i landet.

Flere kilder beskriver, hvordan indbyggerne i landet er begyndt at lave panikindkøb og hamstre varer i supermarkederne. Og det har taget til siden mandag.

Angiveligt står det så galt til, at det kan være svært at støve de mest basale varer op, mens importerede ting er helt udsolgt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Feber-tjek på gaden i Pyongyang. Foto: Ritzau Scanpix

Mystik om årsagen

Hvad der helt præcist har sat panikken i gang, er fortsat uklart.

Der har været spekulationer om, at det kan skyldes Kim Jong-uns usikre situation, mens en anden årsag er mere sandsynlig.

Selv om Nordkorea fortsat påstår hårdnakket, at ingen er testet positive for coronavirus i landet, så blev der mandag indført strikse restriktioner i det i forvejen restriktive land.

Tusindvis af borgere og udenlandske statsborgere er nu i karantæne, mens grænserne har været lukkede siden 31. januar.

Det har efter sigende også skabt problemer for detailhandlen, der har svært ved at få varer ind i landet.

Er det i virkeligheden hende der styrer showet nu?